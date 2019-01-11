Дмитрий Азаров поздравил с юбилеем Председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова
11 января 2019 16:19
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Уважаемый Геннадий Петрович!
Примите мои самые теплые, искренние поздравления по случаю Вашего юбилея!
Вклад, который Вы внесли в науку, образование, подготовку медицинских кадров, укрепление системы здравоохранения региона трудно переоценить. Ваш многолетний добросовестный труд, направленный на сохранение и развитие одного из ведущих медицинских университетов страны, достоин самой высокой оценки и служит примером безраздельной преданности делу, умелого сочетания новаторства с лучшими традициями нашей высшей школы.
Обширные знания, выдающиеся деловые и личностные качества, снискали Вам заслуженный авторитет мудрого руководителя, успешного управленца, видного общественного и политического деятеля.
Требовательность к себе и окружающим, умение видеть скрытый потенциал в людях, глубокое понимание процессов, происходящих в обществе, позволяют Вам неизменно обиваться успеха, формировать вокруг себя команду единомышленников.
Уверен, что и в должности Председателя Самарской Губернской Думы Ваш бесценный опыт, высочайшая компетентность, умение выстраивать содержательный диалог будут служить интересам развития Самарской области, улучшению условий жизни наших граждан.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации задуманного и новых успехов во всех начинаниях на благо нашей губернии!
Губернатор Самарской области
Д.И.Азаров
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