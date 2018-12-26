Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником всех работников и ветеранов спасательных служб

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Губернаторпоздравил с профессиональным праздником всех работников и ветеранов спасательных служб. Особые слова благодарности прозвучали в адрес сотрудников облМЧС."Подразделения МЧС всегда готовы прийти на помощь людям, оказать им поддержку. Ваша работа требует высокого профессионализма, предельной собранности, умения быстро принять единственно правильное решение в самой сложной обстановке. Если понадобится - с риском для жизни выполнить поставленную задачу", - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к спасателям.В этом году сотрудники облМЧС выполнили важнейшие задачи: обеспечение безопасности во время выборов президента РФ и губернатора СО, а также в период подготовки и проведения ЧМ-2018 в Самаре."Со всеми этими задачами вы справились как настоящие профессионалы. Матчи на "Самара Арене" состоялись благодаря вашей работе. Сотрудники МЧС СО помогли обеспечить должный контроль за проведением работ, грамотное создание системы безопасности для участников и болельщиков во время ЧМ-2018. Ваш вклад сложно переоценить",- отметил глава региона."Люди вспоминают о вашей работе,оказавшись в сложной ситуации.Важно,чтобы в обычной жизни они не забывали,какую службу вы несете! Считаю важным событием присвоение самарской школе № 29 имени спасателя Анатолия Карпова. Такая практика должна продолжаться в СО", - подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.