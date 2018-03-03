Дмитрий Азаров поздравил с новосельем жильцов арендного дома ПАО "Кузнецов"

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Арендный дом должны были сдать в эксплуатацию еще в 2016 году. Заявления на съем квартир подали около 600 сотрудников предприятия. Сдача несколько раз отказывалась из-за бюрократических проволочек. Благодаря личному вмешательству руководителя области люди после нескольких лет ожидания смогли въехать в новый дом.В здании 154 однокомнатных и двухкомнатных квартиры. Арендная плата составляет около 10 тыс. и 14 тыс. руб. в месяц соответственно. В квартирах установлены шкаф, тумба, диван, телевизор, на кухне — холодильник, чайник и комплект кухонной мебели. Половину суммы сотрудникам доплачивает предприятие.На первом этаже расположен детский сад "Планета детства". Также для удобства жильцов на первом этаже разместили прачечную, где установлено пять стиральных машин.В арендном доме ПАО Кузнецов много молодых семей. Одну из них - семью Валеевых - глава региона лично поздравил с новосельем. За чаем обсудили социальную политику предприятия: выплаты на детский сад, помощь с жильем. Дмитрий Азаров вручил полезные подарки супругам."Дом заселяется, сотрудники-новосёлы очень довольны. ПАО "Кузнецов" укрепляется кадрами и движется вперёд!" - отметил глава региона.