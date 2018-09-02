Дмитрий Азаров поздравил с новосельем Героя Советского Союза, ветерана ВОВ Владимира Чудайкина
2 сентября 2018 17:31
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Новоселье отметили всей дружной семьёй - с детьми, внуками и правнуками.
"Рад,что квартира такая светлая,комфортная и современная. Это говорит о том, что вы всегда идёте в ногу со временем! Благодарю вас за то, что вы принимаете активное участие в жизни региона. Героические подвиги вашего поколения для нас всегда являются путеводной звездой", - отметил Дмитрий Азаров.
"Спасибо вам за то, что вы активно обещаетесь с молодёжью. Люди другими глазами начинают смотреть на мир, пообщавшись с вами!
Все дальше и дальше уходит от нас война, и люди иногда забывают о важной составляющей победы - стойкости характера". Ваш пример вдохновляет новые поколения и на подвиги, и просто на то, чтобы быть Человеком. Спасибо вам за это! Здоровья и долгих лет в этой замечательной квартире!", - пожелал Герою глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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