Дмитрий Азаров поздравил с наступающим 2019 годом детей, которые оставили свои пожелания на ёлке в Кремле
29 декабря 2018 20:06
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Мечты юных граждан СО начнут воплощаться уже в новогодние каникулы.
Ребята отправятся в самарский госцирк, московский океанариум, посидят в кабине пилота, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Социум
29 декабря 2018 20:06
Мечты юных граждан СО начнут воплощаться уже в новогодние каникулы. Социум
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В субботу, 29 декабря, в Самаре прошло заседание совета по национальным и приоритетным проектам региона. Социум
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