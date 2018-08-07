Дмитрий Азаров поздравил с Днём Строителя тружеников отрасли на главном строительном объекте 2018 года - "Самара-Арене"

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Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил строителей за каждодневный труд:"Все, что создано человечеством за всю историю, создано руками строителей. Этот особый стержень характера, человека созидательного труда, распространяется на все сферы деятельности. Все уникальные объекты, которые созданы в городах и селах Самарской области, служат людям"."Уникальные предприятия, построенные ветеранами треста, и сегодня работают во благо СО, РФ и стоят на страже новых завоеваний. Спасибо вам большое!", - обратился к сотрудникам 11 треста Дмитрий Азаров.Отдельно глава региона поблагодарил тех, кто принимал участие в подготовке ЧМ-2018."Мы с вами, мобилизовавшись в очень сжатые сроки, смогли обеспечить проведение ЧМ-2018 на самом высоком уровне. - отметил Дмитрий Азаров - В Самаре и Тольятти был проделан огромный объем работы".Особо глава региона отметил ветерана 11 строительного треста, которому в этом году исполнилось 75 лет.Сотрудники треста построили новые кварталы в Самаре - более 5 млн.кв.м. жилья, оборонные заводы - "Прогресс", им.Фрунзе, "Мехзавод", сотни школ, детских садов и больниц.Дмитрий Азаров напомнил, что перед регионом стоят амбициозные задачи: по поручению Президента РФ нужно увеличивать объемы жилищного строительства. Начиная с 2024 года в стране ежегодно нужно сдавать 120 млн.кв.м.В этом году в СО строители сдадут 1 млн 917 тыс.кв.м.жилья"Планка высокая и нам нужно подумать, как ее добиться. Нужно подумать над тем, какие современные технологии и материалы использовать, какие подходы применить к процессу строительства. Без этого совершить качественный и количественный рывок невозможно", - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.