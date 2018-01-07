Я нашел ошибку
Главные новости: 
Альпиниста спустили на поляну Азау.
На Эльбрусе спасли сорвавшегося альпиниста
Разработанный Минздравом документ предполагает использование телемедицины для профилактики, сбора и анализа жалоб пациента, а также наблюдения за состоянием его здоровья. Ставить диагноз дистанционно закон не позволяет.
В 2018 году дистанционная медпомощь в России будет оказываться круглосуточно, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова
В настоящий момент девушка находится в больнице.
В белорусском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Патриарх Кирилл подчеркнул, что речь идет не только о возможности «злонамеренных людей или сил использовать цифровую технологию», поскольку «важен не только технологический, но и духовный уровень».
Современные технологии и цифровая экономика «способны тотально ограничить человеческую свободу», предостерег патриарх Кирилл
На помощь вышли шестеро спасателей.
На Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров над уровнем моря сорвался альпинист из Астрахани»
В ходе визита в
Дмитрий Азаров поздравил ребят из социального приюта "Ровесник" с Новым годом и Рождеством
Сегодня в дневную смену на улицы города вышли 100 спецмашин и 140 человек персонала. Ночью же планируется использовать почти вдвое больше ресурсов с привлечением техники и рабочих субподрядных организаций.
В связи с надвигающимся снегопадом службы благоустройства Самары мобилизуют свои силы для работы ночью
Около ТЦ «Самолет» в Самаре кто-то выкинул много буханок хлеба
сегодня  Понедельник, 8 января, 00:30
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/01:
USD 57.6
-0.03
EUR 68.87
0.08
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров поздравил ребят из социального приюта "Ровесник" с Новым годом и Рождеством

7 января 2018 20:11
131
В ходе визита в
В воскресенье, 7 января, врио губернатора Дмитрий Азаров приехал в комплексный центр социального обслуживания населения "Ровесник" поздравить его воспитанников с Рождеством и Новым годом, сообщает Волга Ньюс.
В "Ровеснике" сейчас живут 113 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3-х до 18-ти лет. Непосредственно в отделении социальной реабилитации центра, куда и приехал руководитель области, сейчас находятся 24 мальчика и девочки.

За судьбой воспитанников центра Дмитрий Азаров следит с 2013 года. Особая гордость центра - сплоченный и профессиональный коллектив, который старается дать ребятам максимум поддержки, любви и заботы. 

Дети встретили его как старого знакомого. Главу региона ждала новогодняя концертная программа с песнями и танцами.

После концерта Дмитрий Азаров вручил всем детям праздничные подарки. А ребята подарили ему необычную картину - сельский зимний пейзаж.

"Она выполнена полностью из природных материалов — крупы, засушенных цветов, специй. Мы дарим вам ее от всего сердца", — вручая настоящее произведение искусства главе региона, сказал его автор Никита Калюжный. Мальчик создавал картину две недели, рисуя по два-три часа в день.

Дмитрий Азаров и воспитанники "Ровесника" обсудили планы на летние каникулы.

"Каждый год обсуждаем с ребятами поездки по стране. Обсудили и сегодня. Ребята уже побывали в Москве, Белгороде, в городах Золотого Кольца" - рассказал глава региона.

"До конца новогодних каникул еще остается пара дней, вместе соберитесь и выберете город, куда бы захотели поехать абсолютно все, а мы поможем с поездкой", — порекомендовал Дмитрий Азаров.

В ходе визита в "Ровесник" Дмитрий Азаров ознакомился с бытом воспитанников приюта. 

"Такие визиты очень важны для наших детей. Новый год и Рождество — это семейные праздники. Не у всех воспитанников "Ровесника" есть родители, не у всех есть собственный дом. Все они очень нуждаются в поддержке и внимании. И такие мероприятия, как сегодня, дают им возможность почувствовать, что вокруг есть люди, которые любят их и радуются их успехам", — заметила Татьяна Демина.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
7 января 2018  21:22
Патриарх Кирилл подчеркнул, что речь идет не только о возможности «злонамеренных людей или сил использовать цифровую технологию», поскольку «важен не только технологический, но и духовный уровень».
Современные технологии и цифровая экономика «способны тотально ограничить человеческую свободу», предостерег патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл подчеркнул, что речь идет не только о возможности «злонамеренных людей или сил использовать цифровую технологию», поскольку «важен не... Социум
127
7 января 2018  20:11
В ходе визита в
Дмитрий Азаров поздравил ребят из социального приюта "Ровесник" с Новым годом и Рождеством
В ходе визита в "Ровесник" Дмитрий Азаров ознакомился с бытом воспитанников приюта.   Социум
130
7 января 2018  15:20
Готовность трамвайной линии и путепровода составляет 70 %.
Блогер из Самары снял видео тоннеля для скоростного трамвая под улицей Дальней
Готовность трамвайной линии и путепровода составляет 70 %.   Социум
848
Весь список

Здравоохранение
7 января 2018  22:06
Разработанный Минздравом документ предполагает использование телемедицины для профилактики, сбора и анализа жалоб пациента, а также наблюдения за состоянием его здоровья. Ставить диагноз дистанционно закон не позволяет.
В 2018 году дистанционная медпомощь в России будет оказываться круглосуточно, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова
Разработанный Минздравом документ предполагает использование телемедицины для профилактики, сбора и анализа жалоб пациента, а также наблюдения за состоянием... Здравоохранение
102
29 декабря 2017  09:43
В новогодние праздники в Самаре пациентов с травмами глаз будут принимать круглосуточно Пострадавших примут в больнице им. Ерошевского.
В новогодние праздники в Самаре пациентов с травмами глаз будут принимать круглосуточно
Пострадавших примут в больнице им. Ерошевского. Здравоохранение
212
28 декабря 2017  15:36
Взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая приведет к потере зрения, такие же последствия могут быть и при попадании пробки от шампанского в глаз (скорость полета которой от 40 км/ч). Одно мгновение может
Берегите глаза от "новогодних" травм: чаще всего их получают из-за собственной невнимательности и даже беспечности
Взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая приведет к потере зрения, такие же последствия могут быть и при... Здравоохранение
253
Весь список
Новости медицины
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
93
22 декабря 2017  22:03
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
 Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
186
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
634
Весь список
Туризм
18 декабря 2017  10:46
Самара вошла в топ-10 городов России с наименьшими расходами туристов на жилье Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году.
Самара вошла в топ-10 городов России с наименьшими расходами туристов на жилье
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году.  Туризм
278
15 декабря 2017  13:26
РФ готова подписать документ о возобновлении полетов с Египтом Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
РФ готова подписать документ о возобновлении полетов с Египтом
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Туризм
290
14 декабря 2017  10:10
Россия ожидает рост турпотока из Китая на 18% по итогам года В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев.
Россия ожидает рост турпотока из Китая на 18% по итогам года
В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев. Туризм
215
Весь список
Образование
25 декабря 2017  15:40
Только в случае хороших результатов тестов на клеточных культурах и испытаний на животных полученное вещество можно будет патентовать.
Ученые Самарского Политеха разработали схему реакции для борьбы с диабетом
Только в случае хороших результатов тестов на клеточных культурах и испытаний на животных полученное вещество можно будет патентовать.  Образование
273
22 декабря 2017  18:45
Васильева добавила, что министерство будет заниматься развитием онлайн-образования.
Министр образования Ольга Васильева рассказала о компьютерной безграмотности учителей
Васильева добавила, что министерство будет заниматься развитием онлайн-образования.  Образование
403
16 декабря 2017  13:50
Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов.
Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона
Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов. Образование
574
Весь список

Культура
2 января 2018  13:06
Самарцев приглашают бесплатно посетить выставку «Россия - моя история» Акция продлится в новогодние праздники.
Самарцев приглашают бесплатно посетить выставку «Россия - моя история»
Акция продлится в новогодние праздники.
Культура
415
30 декабря 2017  11:19
В канун Рождества в Самаре зазвучит редкий клавесин
В канун Рождества в Самаре зазвучит редкий клавесин
Концерт состоится в гостиной музея модерна. Культура
322
29 декабря 2017  11:30
В Самаре прозвучат
В Самаре прозвучат "Колядки на Ленинградке"
Более 100 фольклористов пройдут по улице Ленинградской. Культура
261
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
467
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
449
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
624
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6028
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2265
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9199
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2830
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10968
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3221
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2970
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1804
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2199
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2090
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1746
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3376
Весь список

Мероприятия
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
Любой желающий может принять участие в мотопробеге Дедов Морозов и Снегурочек по Самаре
Деды Морозы сыграли в футбол со сборной самарских детей из школ-интернатов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда