Дмитрий Азаров поздравил ребят из социального приюта "Ровесник" с Новым годом и Рождеством

131

В "Ровеснике" сейчас живут 113 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3-х до 18-ти лет. Непосредственно в отделении социальной реабилитации центра, куда и приехал руководитель области, сейчас находятся 24 мальчика и девочки.За судьбой воспитанников центра Дмитрий Азаров следит с 2013 года. Особая гордость центра - сплоченный и профессиональный коллектив, который старается дать ребятам максимум поддержки, любви и заботы.Дети встретили его как старого знакомого. Главу региона ждала новогодняя концертная программа с песнями и танцами.После концерта Дмитрий Азаров вручил всем детям праздничные подарки. А ребята подарили ему необычную картину - сельский зимний пейзаж."Она выполнена полностью из природных материалов — крупы, засушенных цветов, специй. Мы дарим вам ее от всего сердца", — вручая настоящее произведение искусства главе региона, сказал его автор Никита Калюжный. Мальчик создавал картину две недели, рисуя по два-три часа в день.Дмитрий Азаров и воспитанники "Ровесника" обсудили планы на летние каникулы."Каждый год обсуждаем с ребятами поездки по стране. Обсудили и сегодня. Ребята уже побывали в Москве, Белгороде, в городах Золотого Кольца" - рассказал глава региона."До конца новогодних каникул еще остается пара дней, вместе соберитесь и выберете город, куда бы захотели поехать абсолютно все, а мы поможем с поездкой", — порекомендовал Дмитрий Азаров.В ходе визита в "Ровесник" Дмитрий Азаров ознакомился с бытом воспитанников приюта."Такие визиты очень важны для наших детей. Новый год и Рождество — это семейные праздники. Не у всех воспитанников "Ровесника" есть родители, не у всех есть собственный дом. Все они очень нуждаются в поддержке и внимании. И такие мероприятия, как сегодня, дают им возможность почувствовать, что вокруг есть люди, которые любят их и радуются их успехам", — заметила Татьяна Демина.