Дмитрий Азаров поздравил работников железнодорожной отрасли с Днем железнодорожника

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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!Железнодорожная отрасль, без сомнений, является одним из драйверов развития экономики Самарской области. Многие десятилетия работники Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», крупнейшей магистрали нашей страны — успешно решают сложные и ответственные задачи транспортного обслуживания и грузовых перевозок.Развивается инфраструктура Самарского и Сызранского железнодорожных узлов, постоянно совершенствуются технологические процессы, укрепляется материально-техническая база, растет объем перевозок. Только за одни сутки с полигона Куйбышевской железной дороги отправляются в путь более 100 тысяч пассажиров.Особая нагрузка легла на коллектив железнодорожников в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу. Работники отрасли доказали, что умеют блестяще справляться с самыми сложными задачами. Ваша доброжелательность, трудолюбие и готовность помогать людям во многом сформировали позитивные впечатления от нашего региона у гостей со всего мира.Искренне благодарю всех, кто обеспечивает качественное обслуживание пассажиров и безопасность движения поездов, стабильную и бесперебойную работу отрасли. Благодарю вас за трудолюбие, преданность делу, высокую ответственность и самоотдачу при выполнении профессионального долга.Искренне желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых успехов в вашем нелегком труде!Врио губернатора Самарской области Д.И.Азаров.