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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

14 января 2019 19:06
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На торжественном собрании ряд сотрудников прокуратуры получили ведомственные награды и внеочередные классные чины.
В понедельник, 14 января, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню работника прокуратуры и 297-летию со дня образования главного правозащитного органа России.

Поздравляя сотрудников прокуратуры, Глава региона подчеркнул: «Работники прокуратуры чтут не только букву закона, но и его дух, который воплощает в себе важнейшее понятие для здоровья общества – справедливость. Для нашего народа это базовая, необходимая ценность».

Глава региона обозначил сферы, в которых взаимодействие органов власти и прокуратуры особенно важны: это защита законности в области трудовых отношений, борьба с теневым бизнесом, снятие избыточного контроля за добросовестными предпринимателями, решение проблем обманутых дольщиков, защита прав граждан в сфере ЖКХ. Приоритетной остается для прокуратуры борьба со всеми проявлениями коррупции, прежде всего, в органах государственного и муниципального управления, в силовых структурах. Дмитрий Азаров напомнил, что ряд резонансных уголовных дел в последнее время был инициирован региональной властью.

«Очень надеюсь, что позиция прокуроров после того, как дела будут доходить до судов, будет принципиальной, и виновные понесут наказание», – подчеркнул Губернатор.

Важнейшее направление взаимодействия – национальные проекты. Дмитрий Азаров предложил прокурору Самарской области Константину Букрееву разработать совместную модель управления и надзора за их реализацией в Самарской области.

Константин Букреев, поздравляя коллег и ветеранов службы с профессиональным праздником, подчеркнул: приоритетом прокуратуры по-прежнему остается борьба с преступность и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны. Так, в прошлом году прокурорами было выявлено более 100 тысяч нарушений законов, опротестовано свыше 11 тысяч незаконных правовых актов, вынесено около 17 тысяч представлений об устранении нарушений. «Это не простая статистика, – отметил Константин Букреев. – За каждой цифрой стоят восстановленные права граждан во многих сферах жизнедеятельности».

На торжественном собрании ряд сотрудников прокуратуры получили ведомственные награды и внеочередные классные чины. Старший прокурор Екатерина Хлебникова отстаивает в судах социальные, жилищные и трудовые права граждан. Она уверена: обращение в суд — самый эффективный метод защиты своих прав. Екатерина выполняет свою работу эффективно, о чем свидетельствует знак отличия «За верность закону» III степени, который ей был вручен прокурором области. В службу Екатерина пришла по стопам отца. Говорит, что он с детских лет внушал: хороший прокурор должен быть порядочным человеком, который чист, прежде всего, перед собой и своей совестью. «Я этим словам следую. Стараюсь выполнять работу по закону и совести», – говорит прокурор.

Армен Амбарцумян, который в День работника прокуратуры получил почетную грамоту Губернатора, более десяти лет специализируется на соблюдении законодательства в экономической сфере, защите малого и среднего бизнеса. Наиболее частое нарушение в этой сфере – необоснованные штрафы предпринимателям со стороны административных органов. Как правило, после вмешательства прокуратуры штрафы заменяют на более справедливое в таких случаях предупреждение. Во многом это заслуга работников прокуратуры, для которых соблюдение закона и прав граждан – служебный долг. «Изначально, выбирая путь, я был настроен на правое дело, борьбу за справедливость», – констатирует Армен Амбарцумян, передает пресс-служба облправительства. 
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