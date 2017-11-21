Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов с Днем работника налоговых органов Российской Федерации
21 ноября 2017 11:07
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Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Федеральная налоговая служба Российской Федерации по Самарской области вносит серьезный вклад в укрепление экономической безопасности нашего региона, развитие эффективной налоговой системы, формирование общества законопослушных налогоплательщиков.
От труда работников налоговой службы зависит пополнение бюджетов всех уровней, социальная и экономическая стабильность Самарской области. Налоговые сборы позволяют направлять средства на развитие региона – модернизировать дорожную инфраструктуру, строить объекты социальной сферы, преображать общественные пространства. А благоприятный налоговый климат оказывает существенное влияние на уровень инвестиционной привлекательности области.
Отрадно, что налоговая служба является флагманом в реализации принципов открытости работы органов исполнительной власти. Ведомство активно внедряет в практику самые современные технологические достижения. Это способствует построению понятного механизма администрирования налоговых платежей, созданию комфортных условий для налогоплательщиков.
В период нарастающей информатизации общества ваша работа требует от вас специальных знаний, опыта, высочайшей компетентности, стремления к расширению набора профессиональных навыков. И все же не менее важным для работника налоговой службы остается способность проявить простое человеческое участие, внимательное отношение к людям.
Уверен, что ваш профессионализм, преданность делу, принципиальность и настойчивость в работе и впредь будут служить развитию региона и страны в целом, сохранению социальной стабильности в обществе.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим близким!
Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров
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