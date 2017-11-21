Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов с Днем работника налоговых органов Российской Федерации

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Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!Федеральная налоговая служба Российской Федерации по Самарской области вносит серьезный вклад в укрепление экономической безопасности нашего региона, развитие эффективной налоговой системы, формирование общества законопослушных налогоплательщиков.От труда работников налоговой службы зависит пополнение бюджетов всех уровней, социальная и экономическая стабильность Самарской области. Налоговые сборы позволяют направлять средства на развитие региона – модернизировать дорожную инфраструктуру, строить объекты социальной сферы, преображать общественные пространства. А благоприятный налоговый климат оказывает существенное влияние на уровень инвестиционной привлекательности области.Отрадно, что налоговая служба является флагманом в реализации принципов открытости работы органов исполнительной власти. Ведомство активно внедряет в практику самые современные технологические достижения. Это способствует построению понятного механизма администрирования налоговых платежей, созданию комфортных условий для налогоплательщиков.В период нарастающей информатизации общества ваша работа требует от вас специальных знаний, опыта, высочайшей компетентности, стремления к расширению набора профессиональных навыков. И все же не менее важным для работника налоговой службы остается способность проявить простое человеческое участие, внимательное отношение к людям.Уверен, что ваш профессионализм, преданность делу, принципиальность и настойчивость в работе и впредь будут служить развитию региона и страны в целом, сохранению социальной стабильности в обществе.Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим близким!Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров