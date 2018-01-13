Дмитрий Азаров поздравил работников СМИ с Днем российской печати

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Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем российской печати!Профессия журналиста в нашем регионе, как и по всей стране, всегда считалась интересной, востребованной и почетной. В статьях и сюжетах лучших представителей прессы оживает, становится объемной история Самарской области, дух и колорит самых разных эпох. Мы дорожим и гордимся именами журналистов, которые прославили нашу область далеко за ее пределами. Представители средств массовой информации есть среди наших Почетных граждан. А 150-летие со дня рождения самого известного журналиста, начавшего свой путь в Самарском регионе - Максима Горького - мы отмечаем в 2018 году.Сегодня, в век развития технологий и социальных сетей, важной остается роль традиционных сми - печатных изданий, телевидения, а теперь уже и интернет-порталов. Именно вы ориентируете людей в потоке информации, помогаете выделить главное, понять причины и следствия происходящих событий, увидеть и оценить позитивные перемены, происходящие в нашем регионе и стране. Не менее важная задача журналистики - способствовать взаимодействию власти и общества, созданию эффективной «обратной связи». Особую миссию в этом процессе выполняют муниципальные сми, газеты и телеканалы в малых городах и районах области.В 2018 году региональное медиа-сообщество ждет целый ряд масштабных и ярких событий. Искренне рассчитываю, что журналистское сообщество внесет весомый вклад в формирование гражданской активности, примет деятельное участие в освещении подготовки и проведения выборов Президента России. И, конечно, жду от вас самой активной работы в дни проведения Чемпионата мира по футболу. Будет много работы, но работы интересной, созидательной, важной для каждого человека, живущего на самарской земле. И помните - этот год во многом запомнится жителям региона таким, каким его увидите вы в своих статьях, фотографиях и репортажах.Дорогие друзья! От всей души желаю вам вдохновения и творческих успехов, благодарной аудитории и преданных читателей, крепкого здоровья и благополучия!Врио губернатора Самарской области Д.И. Азаров