Дмитрий Азаров поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

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В сфере ЖКХ Самарской области сейчас заняты 86,7 тыс. человек. Они обслуживают более 23 тыс. многоквартирных домов. Глава региона, поздравляя собравшихся, подчеркнул, что многие работники жилищно-коммунального хозяйства по праву заслужили и награды и почести, и обратил внимание на особую значимость их труда: «По качеству вашей работы люди судят о том, насколько ответственна власть работает не только в районе, регионе, но и в стране».Отдельные слова благодарности глава региона адресовал ветеранам отрасли: «Помните, все, что мы делаем – для людей и ради людей».Дмитрий Азаров напомнил: по программе «Формирование комфортной городской среды», которую инициировал Президент России Владимир Путин, уже второй год выделяется 25 млрд рублей в масштабах странах на приведение в порядок дворовых территорий и общественных пространств. Именно 18 марта, в День работников ЖКХ, жители Самарской области общественным голосованием определят те проекты благоустройства, которые, по их мнению, должны быть реализованы в их городах и поселках в первую очередь.В ходе мероприятия ряд работников получили государственные и региональные награды. Генеральному директору АО «СпецАвтоТранс» Юрию Калмыкову указом Президента страны присвоено почетное звание «Заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации». Его стаж работы в должности руководителя компании - 28 лет.«Я не выбирал эту профессию, - признается Юрий Петрович. - Просто так сложилось, что 50 лет назад я начал убирать этот город и продолжаю это делать до сих пор».Почетным знаком Трудовой Славы награжден слесарь аварийно-восстановительных работ ООО «Самарские коммунальные системы» Андрей Архипов. В отрасли ЖКХ он трудится 25 лет. За эти годы участвовал в ликвидации сотен аварийных ситуаций в условиях особой сложности.Начальник цеха насосно-фильтровальной станции Жигулевска Любовь Гаврилова удостоена почетного звания «Заслуженный работник ЖКХ Самарской области». Она работает на НФС уже 43 года. Любовь Александровна вспоминает, что когда-то ее профессия считалась не женской: «Но женщина теперь везде! А где женщина - там должен быть порядок. Это очень важно, ведь мы обеспечиваем целый город качественной питьевой водой», сообщает пресс-служба облправительства.