Дмитрий Азаров поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

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Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!Охрана правопорядка – это одна из важнейших задач государства. От системной, последовательной, кропотливой и добросовестной работы полиции зависят жизнь и здоровье людей, степень доверия населения к органам государственной власти.Ваша нелегкая служба требует полной самоотдачи, выдержки, отваги и мужества. Именно эти качества всегда отличали полицейских самарского региона.С самой лучшей стороны работники правоохранительных органов проявили себя в этом году, выполняя задачи по обеспечению правопорядка при проведении в нашем регионе Чемпионата мира по футболу. Высочайший уровень организации этого спортивного праздника оставил у наших земляков и гостей мирового первенства самые лучшие воспоминания. Во многом это — заслуга работников органов внутренних дел.Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд, высокий профессионализм и верность служебному долгу. Региональные власти и в дальнейшем будут оказывать вам всю необходимую поддержку, уделяя особое внимание вопросам профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, материально-технического оснащения правоохранительных органов.Особой признательности заслуживают ветераны органов внутренних дел. Ваш уникальный опыт, заложенные вами традиции и сегодня служат важным подспорьем для обучения и воспитания молодого поколения стражей порядка.От всей души желаю всем сотрудникам полиции успехов на профессиональном поприще! Крепкого здоровья, удачи, благополучия вам и вашим семьям!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров