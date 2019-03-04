Дмитрий Азаров поздравил победителей акции «Женщина года»

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«Сегодня мы не просто чествуем мастеров своего дела – мы преклоняемся перед матерями, женами, сестрами – перед самыми близкими людьми, которые в трудную ситуацию всегда придут на помощь. Не важно, сколько нам лет – 5, 15 или 60, – мы на всю жизнь сохраняем теплое ощущение родства, любви и привязанности к нашим мамам», – подчеркнул глава региона.Он поблагодарил собравшихся дам за их любовь к родному региону и его жителям, на благо которых они трудятся. «Вы делаете все, чтобы наша область развивалась поступательно и гармонично. Вы умеете бережно накапливать опыт предыдущих поколений, чтобы на этой прочной основе двигаться вперед. Я восхищаюсь вашим профессионализмом, ответственностью, красотой и добротой ко всему окружающему миру. Благодарю вас за то, что вы каждый день делаете нашу жизнь немного лучше», – сказал Дмитрий Азаров.С отдельными словами благодарности Губернатор обратился к создателю Союза женщин Валентине Журавлевой и действующему руководителю организации Анне Васильевой. Их стараниями акция «Женщина года» более 20 лет объединяет прекрасных представительниц губернии. После приветствия губернатор наградил победительниц одной из номинаций, вручив памятные красные ленты и ценные подарки от правительства области.Церемонию награждения продолжил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Он также поздравил дам с наступающим праздником и рассказал о вкладе некоторых победительниц в развитие медицины в регионе.Сами «Женщины года» лучшей наградой считают успехи воспитанников, здоровье пациентов, процветание родного города или села. Победительница в номинации «Женщина в погонах» Валентина Хабарова 9 лет прослужила в системе военкоматов Сергиевского района. «За каждого новобранца переживала как за своего родного ребенка», – рассказывает женщина. Сейчас Валентина преподает ОБЖ в Суходольской школе №1. Вместе со своими учениками она организовала «Военно-туристический клуб «Экстрим», который по праву считает одним из самых лучших в регионе.Жительница Кинеля Анжелика Власовадолгие годы работала в средней школе. В 2002 женщине поступило предложение возглавить городской Дом культуры. «Конечно, были определенные сомнения, так как сфера для меня совсем новая. Но со мной в ДК пришла талантливая команда, вместе с который мы преодолели все трудности», – делится Анжелика. За последние 17 лет ее коллектив подарил горожанам массу ярких и незабываемых мероприятий.«Сейчас мы реализуем театральный проект «4 сезона», в рамках которого все театры города представят свои новые постановки, – рассказала Анжелика Власова. – Очень радует, что власти региона относятся к нашей работе с большим участием и поддерживают самые смелые инициативы».Руководитель самарского филиала Московской биржи Светлана Филипповакарьеру финансиста успешно совмещает с общественной деятельностью. Она организует семинары по повышению финансовой грамотности для женщин-предпринимателей, участвует в благотворительных проектах. «В прошлом году мы организовали фестиваль театров для особенных детей. Мы хотели показать представителям власти и меценатам, каким потенциалом обладают юные актеры и как сильно они нуждаются в поддержке. Я вижу, что Глава региона поддерживает активность женского сообщества. Это правильно – у нас есть жизненный опыт и желание помогать тем, кто в этом нуждается», – говорит Светлана.Особое звучание церемонии предала памятная дата – 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Почетными гостями праздника стали жительницы блокадного города Клара Евсеевна Полякова и Людмила Федоровна Кулагина. Под аплодисменты зала они также получили памятные подарки от губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.