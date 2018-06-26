Дмитрий Азаров поздравил лучших выпускников Самарской области с успешным окончанием школы и вручил им золотые медали
26 июня 2018 18:21
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Дмитрий Азаров поздравил выпускников с успешным окончанием школы и отличными результатами и вручил им золотые медали "За особые успехи в учении". Всего в этом году более двух тысяч человек получат заслуженные награды за отличную учебу.
Обращаясь к выпускникам, Дмитрий Азаров отметил: "Золотые медалисты - люди особого статуса. Вы накопили знания, навыки, которые обязательно пригодятся в дальнейшем. Вы успешны во всех сферах, а значит - талантливы во всем".
Особую благодарность глава региона адресовал учителям и родителям отличников учебы, а также пожелал им ответственно подходить к выбору профессии: "От вашего выбора во многом зависит выбор пути развития Самарской области".
"Важно выбрать тот путь, где вы наиболее эффективно сможете приложить свои знания, свои таланты, и сегодня в Самарской области для этого есть все возможности!" - подчеркнул Дмитрий Азаров на встрече с медалистами.
Обращаясь ко всем выпускникам Самарской области, глава региона подчеркнул, что знания и энергия молодых нужны Самарской области, и власти региона будут способствовать тому, чтобы талант каждого был востребован, каждый нашёл дело по душе, работая на родной земле, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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