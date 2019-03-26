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Дмитрий Азаров поздравил бойцов и ветеранов Росгвардии с наступающим праздником

26 марта 2019 14:22
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27 марта отмечается День войск национальной гвардии РФ.
27 марта отмечается День войск национальной гвардии РФ. Три года назад эта федеральная структура объединила ОМОН, СОБР, подразделения вневедомственной охраны. В преддверии профессионального праздника бойцов и ветеранов частей, дислоцированных в СО,  поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

«Несмотря на то, что Росгвардия существует 3 года, здесь сконцентрирована профессиональная мощь правоохранительной системы. Именно поэтому мы имеем показатели, которыми сегодня по праву гордится коллектив. Сегодня Росгвардия - это очень опытная, дееспособная, квалифицированая служба, готовая к выполнению любых задач по обеспечению государственной, общественной безопасности, охране государственных объектов, защите прав и свобод человека и гражданина", - отметил губернатор. 

Дмитрий Азаров отметил успешное выполнение задач государственной важности, которые стояли перед Росгвардией в 2018 году, в том числе, по обеспечению правопорядка во время выборов Президента страны, а также при проведении матчей Чемпионата мира по футболу.

«Уверен,что Росгвардия и в дальнейшем будет с честью выполнять все поставленные служебно-боевые задачи», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также губернатор вместе с руководством Управления Росгвардии по СО, ветеранами возложил цветы к обелиску военнослужащим,погибшим при исполнении служебного долга, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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