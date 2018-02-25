Дмитрий Азаров поздравил Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия с 25-летием служения на Самарской кафедре
25 февраля 2018 20:51
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Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
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Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
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