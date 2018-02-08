Дмитрий Азаров поздравил Евгения Шахматова с вручением Ордена Почета за заслуги в научно-педагогической деятельности
8 февраля 2018 21:40
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Дмитрий Азаров отметил: важнейшая задача, поставленная Президентом России - поддержка научных исследований высшей школы. Это направление найдёт отражение уже в первых в изменениях в бюджете СО.
"В День Науки глава региона отметил государственными наградами представителей самарского научного сообщества. Дмитрий Азаров также поздравил ректора Самарского университета Евгения Шахматова с вручением Ордена Почета за заслуги в научно-педагогической деятельности" - сообщает Департамент информационной политики СО в Твиттере.
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