Дмитрий Азаров поздравил Евгения Шахматова с вручением Ордена Почета за заслуги в научно-педагогической деятельности

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отметил: важнейшая задача, поставленная Президентом России - поддержка научных исследований высшей школы. Это направление найдёт отражение уже в первых в изменениях в бюджете СО."В День Науки глава региона отметил государственными наградами представителей самарского научного сообщества. Дмитрий Азаров также поздравил ректора Самарского университетас вручением Ордена Почета за заслуги в научно-педагогической деятельности" - сообщает Департамент информационной политики СО в Твиттере.