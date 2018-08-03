Дмитрий Азаров посоветовал ребятам на форуме iВолга, как им лучше построить свою карьеру

201

Руководитель Самарской области порекомендовал им поработать в органах местного самоуправления, чтобы знать о проблемах людей на местах. Полученные знания они смогут использовать в дальнейшей работе в органах власти всех уровней.Впрочем, по мнению главы региона, активные молодые люди, настоящие лидеры, способные вести за собой, нужны не только в политике, но и в самых разных сферах. Именно им предстоит формировать будущее нашего региона и страны.