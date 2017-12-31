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Дмитрий Азаров последний день уходящего года начал с посещения стадиона "Самара Арена"
Дмитрий Азаров последний день уходящего года начал с посещения стадиона "Самара Арена"
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Дмитрий Азаров последний день уходящего года начал с посещения стадиона "Самара Арена"

31 декабря 2017 16:31
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Последний день уходящего года врио губернатора Дмитрий Азаров начал на главной стройке региона — стадионе Самара Арена.

"Говорят, с кем и где Новый год встретишь, так его и проведёшь. Я то знаю где проведу следующий год. Поехал на стадион", - написал глава региона в своем Твиттере.

"Поздравления с наступающим принимает коллектив строителей — работы идут 24/7! Новый год на площадке встретят 500 человек, а уже к 3.01. здесь опять будет 2700 рабочих", сообщает Твиттер департамента информационной политики.

Сегодня на стадионе Самара Арена выполняются все виды работ — монтаж кровли и входных групп, отделка, запуск электроснабжения по основной схеме. Уже 2 января строители начнут сооружать деревянно-металлический каркас для парника над футбольным полем, сообщает Волга Ньюс.

"Надеюсь, все задуманное в этом проекте будет воплощено в жизнь в сроки, установленные графиком, и с надлежащим качеством. Чтобы наш уникальный стадион достойно принял матчи ЧМ и потом десятилетиями радовал самарцев! С наступающим! — поздравил Дмитрий Азаров. 



Фото: Твиттер департамента информационной политики
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Комментарии



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