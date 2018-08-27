Дмитрий Азаров посетил легендарный Чапаевский механический завод

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ЧМЗ является специализированным предприятием, выпускающим широкую линейку продукции в области промышленных средств взрывания как военного, так и гражданского назначения. Это капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды.На всех этапах изготовления изделий введен жесткий контроль качества - на заводе имеется станция для испытания готовой продукции. Каждый тысячный заряд из партии отстреливается на этой станции для проверки соответствия качества продукции техусловиям.ЧМЗ является одним из градообразующих предприятий Чапаевска.В 2017 году завод заплатил в бюджет города 11,9 млн рублей налогов, а за 6 месяцев 2018 года еще 8 млн рублей."Условия труда хорошие, зарплата достойная. На ЧМЗ активно идёт молодёжь", - отметил Дмитрий Азаров.Руководитель Самарской области обсудил с заводчанами дальнейшее развитие Чапаевска.Люди отметили - город серьёзно изменился к лучшему.Однако сотрудники ЧМЗ попросили обсутроить в городе пляж.Дмитрий Азаров поручил руководству города проработать варианты и документацию, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.