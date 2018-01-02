Дмитрий Азаров поручил создать единую информационную систему по межмуниципальным перевозкам групп детей

178

Случай месячной давности, когда группа детей, направленных автобусом из Сызрани в Самару, из-за снегопада попала в многокилометровую пробку, выявил недостаточное межведомственное взаимодействие.поручил создать единую информационную систему, в которой бы отражалась информация обо всех перевозках организованных групп детей.Доступ к этой системе должны иметь представители министерств образования и здравоохранения, а также МСЧ и ГИБДД. Это даст возможность сверять график перевозок с прогнозами синоптиков и состоянием загруженности дорог, нивелировать потенциальные сложности и оперативно реагировать на нештатные ситуации, сообщает пресс-служба облправительства.