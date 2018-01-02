Дмитрий Азаров поручил организовать информирование в роддомах о дополнительных мерах поддержки семей

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«Инициатива Президента РФ - это совершенно новый уровень поддержки семей с детьми. И молодым мамам очень важно своевременно получить информацию о том, как можно воспользоваться этой поддержкой, какие документы необходимо предоставить. Решение Президентом принято, наша задача - обеспечить его реализацию», - заявил Ди поручил профильным министерствами рассмотреть возможность создания памяток для семей с детьми, в доступной и понятной форме описывающих механизмы получения выплат, сообщает пресс-служба облправительства.