Дмитрий Азаров поручил оказать поддержку семьям погибших при ЧП на ПАО «Кузнецов»
31 августа 2018 18:38
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам взять на особый контроль ситуацию, связанную с возгоранием газа на ПАО "Кузнецов".
В частности, министерству здравоохранения поручено оказать необходимую помощь родственникам погибших, а министерствам промышленности и технологий и социально-демографической и семейной политики Самарской области — проработать вопросы оказания материальной помощи семьям рабочих.
Кроме того, ведомствам поручено детально разобраться в причинах возникновения чрезвычайного происшествия и принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
31 августа, на территории филиала завода в поселке Винтай при очистке емкости для хранения жидкого кислорода произошло возгорание газовоздушной смеси. Погибли два человека, еще двое рабочих серьезно не пострадали и от специализированной помощи отказались. На место происшествия выехали следователи, по факту начата доследственная проверка, передает пресс-служба облправительства.
В частности, министерству здравоохранения поручено оказать необходимую помощь родственникам погибших, а министерствам промышленности и технологий и социально-демографической и семейной политики Самарской области — проработать вопросы оказания материальной помощи семьям рабочих.
Кроме того, ведомствам поручено детально разобраться в причинах возникновения чрезвычайного происшествия и принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
31 августа, на территории филиала завода в поселке Винтай при очистке емкости для хранения жидкого кислорода произошло возгорание газовоздушной смеси. Погибли два человека, еще двое рабочих серьезно не пострадали и от специализированной помощи отказались. На место происшествия выехали следователи, по факту начата доследственная проверка, передает пресс-служба облправительства.
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