Дмитрий Азаров полуфиналистам «Лидеров России»: «Ваши успехи - это успехи всего региона»

136

После прохождения компьютерного тестирования к мероприятиям полуфинала был допущен 51 человек. Перед началом оценочных процедур самарцы традиционно встретились с главой региона. Он, напомнил, что Самара второй раз принимает полуфинальные соревнования, при этом город не является столицей округа. «Это ещё раз доказывает, что главный капитал нашей области - люди целеустремленные, талантливые, умеющие брать на себя ответственность и принимать решения", - отметил главам региона. - Да, в истории нашей области были разные периоды, были и взлеты, и неудачи, но самарцев всегда отличал особый менталитет: лидерство у нас в крови».Несмотря на то, что конкурс ориентирован на решение общероссийских задач, губернатор призвал полуфиналистов активнее вникать в повестку родного региона и участвовать в его развитии.По словам главы региона, только за последний год в развитии области наметились серьезные подвижки: вырос объем ВРП, сократился государственный долг области, при этом в полном объеме сохранились все социальные обязательства, улучшился инвестиционный климат региона, о чем свидетельствуют рейтинги авторитетных агентств. Серьезный толчок развитию области дало проведение Чемпионата мира по Футболу, в ходе которого Самара заняла четвертое место среди всех принимающих городов. «Многие говорили о том, что после чемпионата развитие области остановится. В этом году область получит из федерального бюджета 21 млрд рублей, 15,1 из которых направлены на реализацию 12 нацпроектов», отметил Азаров. Он призвал полуфиналистов подключиться к решению стоящих перед регионом задач. Главное по его словам вовлечь в реализацию проектов самих граждан. «Я призываю вас в том числе и собственным примером пропагандировать ответственное отношение к своему здоровью. Человек, который способен организовать и наполнить смыслом свою собственную жизнь, будет ответственно относиться к своей семье, своему дому и своей стране» - отметил Азаров.После вступительного слова беседа перешла в режим «вопрос - ответ». Так, один из полуфиналистов попросил губернатора поделиться секретом своего успеха.«Мой успех - это успех моего региона, который зависит от каждого из вас, - сказал Дмитрий Азаров. - Чтобы заслужить хороших результатов, нужно упорно трудиться, вне зависимости от того, замечает ли кто-то твой труд. Главное - быть честным перед самим собой и понимать, что сработал по максимуму» - отметил Дмитрий Азаров.