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Дмитрий Азаров подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"
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Дмитрий Азаров подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

3 августа 2018 18:45
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Игорь Паньшин от лица полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича поблагодарил главу региона и его команду за высокую организацию
В пятницу, 3 августа, на фестивальной поляне Мастрюковских озер подвели итоги молодежного форума ПФО "iВолга-2018". Поддержать участников приехали глава региона Дмитрий Азаров, заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин и другие почетные гости, передает Волга Ньюс.
Форум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Организатором выступает администрация губернатора Самарской области.

В этом году здесь собрались 2 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. С 26 июля они практически в круглосуточном режиме представляли свои проекты, делились интересными идеями и получали бесценный опыт на многочисленных площадках "iВолги". Сегодня, 3 августа, были подведены итоги этой плодотворной работы.

В первой половине дня глава региона Дмитрий Азаров и заместитель полпреда посетили финальный этап Кубка полпреда президента РФ в ПФО по парашютному спорту, встретились с участниками российско-китайского форума "Волга - Янцзы", пообщались с участниками конкурса профмастерства "Молодые профессионалы" и посмотрели презентации проектов-претендентов на получение грантов I степени.

Оживленный диалог состоялся в инклюзивном городке "iВолги", куда в этом году приехали более полусотни ребят с ограниченными возможностями здоровья из 18 регионов страны. Они поделились положительными впечатлениями от организации и учебной программы форума, но попросили в будущем организовать более свободный доступ к Волге.

Дмитрий Азаров напомнил, что в Самаре не так давно открыли первый в России пляж, полностью оборудованный для беспрепятственного доступа инвалидов к песку и воде. Подобный опыт можно применить и на территории Мастрюковских озер. "Проблема с доступом к Волге вполне решаема, будем работать над этим", - заверил Дмитрий Азаров.

О своих впечатлениях о форуме рассказали и участники смены "Политика и молодежное самоуправление". В неформальной беседе вокруг лагерного костра ребята поделились с гостями идеями того, как можно сделать "iВолгу" еще лучше и привлекательнее. Например, проводить больше практических занятий и интерактивных игр.

В каждой смене Дмитрий Азаров спрашивал участников, в какое время лучше проводить форум. Молодые "политики" отметили, что для них предпочтительнее август, когда все экзамены и сессии уже сданы. Ребята также попросили у главы региона профессионального совета, который помог бы им построить карьеру.

Руководитель Самарской области порекомендовал им поработать в органах местного самоуправления, чтобы знать о проблемах людей на местах. Полученные знания они смогут использовать в дальнейшей работе в органах власти всех уровней.

Впрочем, по мнению главы региона, активные молодые люди, настоящие лидеры, способные вести за собой, нужны не только в политике, но и в самых разных сферах. Именно им предстоит формировать будущее нашего региона и страны.

На торжественной церемонии закрытия форума Дмитрий Азаров лично наградил авторов лучших проектов смены "Политика и молодежное самоуправление". Также глава региона вручил призы победителям смены "Поколение добра". Одной из финалисток стала самарчанка Ольга Лифанова с проектом "Со скоростью звука". Ольга - инвалид по зрению и давно помогает людям с таким же недугом.

Глава региона отметил: победителями можно назвать всех участников "iВолги".

"Главный итог форума - это ваша энергия людей активных, увлеченных, людей, которые являются патриотами своей страны, своей родной земли. И когда объединяется такая энергия - любая задача, даже самая амбициозная, становится по плечу. Поэтому главный итог форума для меня - это то, что самые креативные, энергичные, смелые и целеустремленные люди собрались здесь, на Самарской земле, объединили усилия, и значит наша страна, наши регионы будут развиваться, - отметил Дмитрий Азаров. - Хочу сказать, что те проекты, которые здесь были отобраны и стали победителями, заслуживают внимания и уважения представителей власти всех уровней. И я рассчитываю, что при поддержке муниципальных, региональных властей, при поддержке ваших друзей и товарищей вы их реализуете, воплотите в жизнь, и значит, наш мир станет лучше, комфортнее и справедливее".

Игорь Паньшин от лица полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича поблагодарил главу региона и его команду за высокую организацию "iВолги-2018". Он отметил, что все задачи форума были выполнены.

Также Дмитрий Азаров и глава китайской делегации, приехавшей на форум "Волга - Янцзы", обменялись символическими подарками. Ян Чжи подарил главе региона фарфоровую вазу, а в ответ получил макет стадиона "Самара Арена", на котором проходили игры чемпионата мира по футболу. 
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Комментарии



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3 августа 2018  20:47
Глава региона Дмитрий Азаров вместе с заместителем полномочного представителя Президента в ПФО Игорем Паньшиным принял участие в работе заключительного дня молодежного форума ПФО «iВолга».
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