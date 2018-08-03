Дмитрий Азаров подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"
3 августа 2018 18:45
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Форум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Организатором выступает администрация губернатора Самарской области.
В этом году здесь собрались 2 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. С 26 июля они практически в круглосуточном режиме представляли свои проекты, делились интересными идеями и получали бесценный опыт на многочисленных площадках "iВолги". Сегодня, 3 августа, были подведены итоги этой плодотворной работы.
В первой половине дня глава региона Дмитрий Азаров и заместитель полпреда посетили финальный этап Кубка полпреда президента РФ в ПФО по парашютному спорту, встретились с участниками российско-китайского форума "Волга - Янцзы", пообщались с участниками конкурса профмастерства "Молодые профессионалы" и посмотрели презентации проектов-претендентов на получение грантов I степени.
Оживленный диалог состоялся в инклюзивном городке "iВолги", куда в этом году приехали более полусотни ребят с ограниченными возможностями здоровья из 18 регионов страны. Они поделились положительными впечатлениями от организации и учебной программы форума, но попросили в будущем организовать более свободный доступ к Волге.
Дмитрий Азаров напомнил, что в Самаре не так давно открыли первый в России пляж, полностью оборудованный для беспрепятственного доступа инвалидов к песку и воде. Подобный опыт можно применить и на территории Мастрюковских озер. "Проблема с доступом к Волге вполне решаема, будем работать над этим", - заверил Дмитрий Азаров.
О своих впечатлениях о форуме рассказали и участники смены "Политика и молодежное самоуправление". В неформальной беседе вокруг лагерного костра ребята поделились с гостями идеями того, как можно сделать "iВолгу" еще лучше и привлекательнее. Например, проводить больше практических занятий и интерактивных игр.
В каждой смене Дмитрий Азаров спрашивал участников, в какое время лучше проводить форум. Молодые "политики" отметили, что для них предпочтительнее август, когда все экзамены и сессии уже сданы. Ребята также попросили у главы региона профессионального совета, который помог бы им построить карьеру.
Руководитель Самарской области порекомендовал им поработать в органах местного самоуправления, чтобы знать о проблемах людей на местах. Полученные знания они смогут использовать в дальнейшей работе в органах власти всех уровней.
Впрочем, по мнению главы региона, активные молодые люди, настоящие лидеры, способные вести за собой, нужны не только в политике, но и в самых разных сферах. Именно им предстоит формировать будущее нашего региона и страны.
На торжественной церемонии закрытия форума Дмитрий Азаров лично наградил авторов лучших проектов смены "Политика и молодежное самоуправление". Также глава региона вручил призы победителям смены "Поколение добра". Одной из финалисток стала самарчанка Ольга Лифанова с проектом "Со скоростью звука". Ольга - инвалид по зрению и давно помогает людям с таким же недугом.
Глава региона отметил: победителями можно назвать всех участников "iВолги".
"Главный итог форума - это ваша энергия людей активных, увлеченных, людей, которые являются патриотами своей страны, своей родной земли. И когда объединяется такая энергия - любая задача, даже самая амбициозная, становится по плечу. Поэтому главный итог форума для меня - это то, что самые креативные, энергичные, смелые и целеустремленные люди собрались здесь, на Самарской земле, объединили усилия, и значит наша страна, наши регионы будут развиваться, - отметил Дмитрий Азаров. - Хочу сказать, что те проекты, которые здесь были отобраны и стали победителями, заслуживают внимания и уважения представителей власти всех уровней. И я рассчитываю, что при поддержке муниципальных, региональных властей, при поддержке ваших друзей и товарищей вы их реализуете, воплотите в жизнь, и значит, наш мир станет лучше, комфортнее и справедливее".
Игорь Паньшин от лица полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича поблагодарил главу региона и его команду за высокую организацию "iВолги-2018". Он отметил, что все задачи форума были выполнены.
Также Дмитрий Азаров и глава китайской делегации, приехавшей на форум "Волга - Янцзы", обменялись символическими подарками. Ян Чжи подарил главе региона фарфоровую вазу, а в ответ получил макет стадиона "Самара Арена", на котором проходили игры чемпионата мира по футболу.
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Комментарии
Социум
3 августа 2018 20:47
Глава региона Дмитрий Азаров вместе с заместителем полномочного представителя Президента в ПФО Игорем Паньшиным принял участие в работе заключительного дня... Социум
38
3 августа 2018 20:30
Для детей - веревочный парк, прокат электромобилей. Социум
61
3 августа 2018 19:24
Руководитель Самарской области порекомендовал им поработать в органах местного самоуправления, чтобы знать о проблемах людей на местах. Социум
200
Здравоохранение
3 августа 2018 13:21
Ранее в области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова был учрежден соответствующий памятный знак. Здравоохранение
166
3 августа 2018 12:05
Он продлится до 2 октября. Здравоохранение
171
2 августа 2018 17:32
Памятные знаки вручил коллегам врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов. Здравоохранение
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