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Дмитрий Азаров ознакомился с ходом подготовки к новому учебному году школы №66 Тольятти

18 июля 2018 20:47
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Дмитрий Азаров поставил задачу в кратчайшие сроки привести спортзал школы в порядок и поручил главе Тольятти Сергею Анташеву рассмотреть возможность дополнительного финансирования.
В среду, 18 июля, в Тольятти глава региона Дмитрий Азаров ознакомился с ходом подготовки к новому учебному году школы №66 Автограда.

Как пояснил руководителю области директор школы Виталий Подоляко, до 1 сентября в кабинетах перестелят линолеум, заменят дверные и оконные блоки, поменяют часть мебели, проведут электромонтажные работы и заменят ряд узлов в системе ГВС. Также за счет внебюджетных средств приведут в порядок санузлы и крыльцо главного входа.

«1 сентября мы встретим учащихся, которые, уверен, соскучились по школе, с распростертыми объятиями», – заверил директор.

На данный момент в 66-й обучается 753 человека. Школьники получают разносторонние знания. Например, в прошлом году заведение получило статус инновационной площадки по профилю «Система гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания», в рамках которого реализуется инновационный проект «Городская школа права».

Школа является организатором городских проектов «Школа как центр развития территории», «Здоровое поколение Тольятти», а также участвует в образовательных проектах «Мир искусства – детям!», «Духовное наследие», «Техническое творчество. Робототехника».

У школы очень сильная спортивная составляющая: футбольное поле и универсальная спортплощадка с искусственной травой, два спортзала. По инициативе Виталия Подоляко для ребят проводят мастер-классы тольяттинские спортсмены.

Всегда с удовольствием принимает приглашение директора трехкратная чемпион мира по гандболу Надежда Муравьева. Она уверена, что встречи с известными спортсменами дают неоценимый опыт школьникам, что позволяет им достигать спортивных высот.

«В школе есть подростки, которые выступают за «Лада»-2. Пока не чемпионы, но я верю, что мы увидим их в рядах основной команды и в сборной России, – делится чемпионка. – И, может, в своих интервью они будут рассказывать, что мастер-классы им давала Надежда Муравьева. Будет приятно это услышать».

В ходе знакомства со школой Виталий Подоляко обратил внимание Дмитрия Азарова и на проблемные зоны. Так, с момента открытия в 1984 году не ремонтировался большой спортзал. Выглядит он удручающе. До 1 сентября здесь успеют только сделать косметический ремонт стен, но на приведение в порядок паркета и замену полувысохших оконных рам средств нет.

Дмитрий Азаров поставил задачу в кратчайшие сроки привести зал в порядок и поручил главе Тольятти Сергею Анташеву рассмотреть возможность дополнительного финансирования.

«Пришло время проводить такие работы, – поделился после визита главы региона Виталий Подоляко. – В ближайшее время будут изыскиваться средства из городского бюджета, внебюджетные источники. Мы надеемся, уже скоро спортзал порадует ребят».

«Было приятно слышать, что меры будут приняты и зал восстановят, – подключилась Надежда Муравьева. – Я об одном мечтаю, чтобы очередные мастер-класс прошли в красивом зале, где детям будет приятно», передает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии



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