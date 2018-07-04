Дмитрий Азаров оценил состояние "замороженного" здания пристроя Нефтегорский ЦРБ

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После окончания встречи Глава региона Дмитрий Азаров на месте оценил состояние объекта и обсудил перспективы завершения работ.Больнице, которая обслуживает 1300 человек в смену, жизненно необходимы дополнительные площади. В трехэтажном здании планируется разместить женскую консультацию и стоматологию. Однако работы остановились ещё в 2010 году.Сейчас его готовность - 58%.Кроме того, необходимо провести экспертизу несущих конструкций. Последний раз её проводили в 2012 году.Также необходимо доработать проект с учетом новых требований, в числе которых пандусы для людей с ВОЗ и лифты, передает пресс-служба облправительства.