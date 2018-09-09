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В центре сегодня работают 30 волонтеров в две смены по 15 человек.Дмитрий Азаров осмотрел ситуационный центр и отметил высокую организацию работы волонтеров, которые с помощью видеонаблюдения на участках следят за ходом голосования.«Спасибо большое, что помогаете обеспечивать легитимность избирательного процесса», - отметил он, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Телефон горячей линии 8-960-812-83-82.Для информации и справок можно обращаться по телефону 331-11-11.