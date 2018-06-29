Дмитрий Азаров осмотрел сельхозугодия Сергиевского района

99

Здесь предприятие "Агро-Альяс" на территории 6 тыс. га выращивает озимую пшеницу, подсолнечник и чечевицу.На предприятии 6 комбайнеров, на полях работают около 40 человек.Дмитрий Азаров поинтересовался, какой урожай в "Агро-Альянсе" ожидают в этом году.Главе региона назвали цифру в 40-45 центнеров с гектара."Почему так мало?", - поинтересовался глава региона.Выяснилось, что в этом году не рассчитали количество азотных удобрений для полей."Ждем от вас урожай", - подытожил Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.