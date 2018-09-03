Дмитрий Азаров обсудил с трудовым коллективом «Тольяттиазота» перспективы развития предприятия

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обсудил с руководством текущую ситуацию на ТОАЗ, посетил центральный пункт управления производства аммиака, а также ответил на вопросы трудового коллектива.ТОАЗ выпускает минеральные удобрения и химическую продукцию. Это единственный в мире химкомбинат, способный производить три миллиона тонн аммиака ежегодно. Таким образом, мощности позволяют обеспечивать около 20% спроса на российском рынке и 11% объема мирового экспорта аммиака.Бесперебойность поставок гарантирует развитая инфраструктура: помимо собственного железнодорожного парка из более 1400 вагонов, ТОАЗ имеет доступ к уникальному аммиакопроводу «Тольятти-Одесса» протяженностью более 2000 км.В последние годы из-за неспокойной внешнеполитической ситуации ТОАЗ периодически вынужден прекращать подачу аммиака по трубопроводу. Самая сложная ситуация сложилась в 2016-2017 годах, заводу пришлось даже частично останавливать производственные мощности.Однако в непростое время руководству удалось удержать ситуацию на стабильном уровне. Самое главное, сложности корпорации не сказались на четырехтысячном коллективе. Более того, в прошлом году ТОАЗ увеличил прибыль и почти на четверть поднял заработную плату сотрудникам. Сейчас средняя зарплата здесь – 52 тыс. рублей.Одним из лучших в отрасли остается социальный пакет корпорации: каждый сотрудник получает качественное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, молодым специалистам и ветеранам труда гарантирована материальная поддержка. Коллективный договор ПАО «Тольяттиазот» на 2017-2020 годы признан лучшим в губернии.Параллельно химический гигант продолжает модернизацию производства и выполнение инвестиционной программы. В приоритете — соблюдение экологических стандартов. По словам заместителя генерального директора по операционной деятельности, за последние шесть лет ТОАЗ вдвое сократил вредные выбросы в атмосферу. Благодаря мембранной очистке удалось снизить воздействие на водную экосистему.«Останавливаться мы не собираемся», — отметил Виктор Казачков. В частности, программой природоохранных мероприятий предусмотрено внедрение системы экологического мониторинга выбросов. Также ТОАЗ в перспективе планирует запуск третьего агрегата по производству карбамида. Естественно, установка будет соответствовать самым высоким экологическим стандартамКак отметил Дмитрий Азаров, очень важно, что внешние вызовы практически не сказались на деятельности предприятия, а планы его развития позволяют с уверенностью смотреть в будущее.«Тольяттиазот» — одно из лучших предприятий на территории Самарской области. Это флагман химического производства. Несмотря на сложности, предприятие не остановилось в развитии. Мы продолжим работу с руководством ТОАЗ по преодолению имеющихся сложностей. Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку», — заверил в ходе встречи с трудовым коллективом Дмитрий Азаров.Стоит отметить, что во время диалога большую часть времени говорили о будущем ТОАЗа и Тольятти. Дмитрий Азаров подчеркнул, что у Автограда серьезные перспективы для развития. Именно здесь, по его мнению, формируется новая экономика Самарской области.Экономическая деятельность в рамках ТОР, а также работа ОЭЗ и технопарка «Жигулевская долина» уже приносят результаты. Так, за полгода в Тольятти появилось 5,5 тысяч новых рабочих мест, столько же открылось предприятий в сфере малого и макробизнеса.Импульсом для устойчивого роста экономики Тольятти и региона в целом, по словам Главы региона, должно стать развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, включение региона в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, развитие инновационных производств.Есть и внутренние резервы для качественного рывка – это, в первую очередь, укрепление социальной сферы города, развитие общественных пространств и создание комфортных условий для жизни. Все это предусмотрено в долгосрочной стратегии развития Автограда, которая разработана при прямом участии жителей города.Глава региона выразил уверенность, что положительные изменения упрочат позиции Автограда.«Мы сломаем, в том числе, стереотип, что Тольятти — город из прошлого. Нет, Тольятти — город из будущего. Здесь живут удивительные люди с удивительной энергией и уровнем профессионализма. Это главный потенциал, главное богатство и достояние города», — резюмировал Дмитрий Азаров.Во режиме «вопрос-ответ» на встрече говорили и о наболевшем. Среди актуальных тем – дефицит узких специалистов в больницах, улучшение жилищных условий молодых семей, ситуация с обманутыми дольщиками, утилизация ТБО и строительство полигонов. На все вопросы глава региона дал исчерпывающие ответы, к решению ряда конкретных задач подключились профильные министерства, передает пресс-служба облправительства.