Дмитрий Азаров обсудил с трудовым коллективом «Тольяттиазота» перспективы развития предприятия
3 сентября 2018 18:17
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Дмитрий Азаров обсудил с руководством текущую ситуацию на ТОАЗ, посетил центральный пункт управления производства аммиака, а также ответил на вопросы трудового коллектива.
ТОАЗ выпускает минеральные удобрения и химическую продукцию. Это единственный в мире химкомбинат, способный производить три миллиона тонн аммиака ежегодно. Таким образом, мощности позволяют обеспечивать около 20% спроса на российском рынке и 11% объема мирового экспорта аммиака.
Бесперебойность поставок гарантирует развитая инфраструктура: помимо собственного железнодорожного парка из более 1400 вагонов, ТОАЗ имеет доступ к уникальному аммиакопроводу «Тольятти-Одесса» протяженностью более 2000 км.
В последние годы из-за неспокойной внешнеполитической ситуации ТОАЗ периодически вынужден прекращать подачу аммиака по трубопроводу. Самая сложная ситуация сложилась в 2016-2017 годах, заводу пришлось даже частично останавливать производственные мощности.
Однако в непростое время руководству удалось удержать ситуацию на стабильном уровне. Самое главное, сложности корпорации не сказались на четырехтысячном коллективе. Более того, в прошлом году ТОАЗ увеличил прибыль и почти на четверть поднял заработную плату сотрудникам. Сейчас средняя зарплата здесь – 52 тыс. рублей.
Одним из лучших в отрасли остается социальный пакет корпорации: каждый сотрудник получает качественное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, молодым специалистам и ветеранам труда гарантирована материальная поддержка. Коллективный договор ПАО «Тольяттиазот» на 2017-2020 годы признан лучшим в губернии.
Параллельно химический гигант продолжает модернизацию производства и выполнение инвестиционной программы. В приоритете — соблюдение экологических стандартов. По словам заместителя генерального директора по операционной деятельности Виктора Казачкова, за последние шесть лет ТОАЗ вдвое сократил вредные выбросы в атмосферу. Благодаря мембранной очистке удалось снизить воздействие на водную экосистему.
«Останавливаться мы не собираемся», — отметил Виктор Казачков. В частности, программой природоохранных мероприятий предусмотрено внедрение системы экологического мониторинга выбросов. Также ТОАЗ в перспективе планирует запуск третьего агрегата по производству карбамида. Естественно, установка будет соответствовать самым высоким экологическим стандартам
Как отметил Дмитрий Азаров, очень важно, что внешние вызовы практически не сказались на деятельности предприятия, а планы его развития позволяют с уверенностью смотреть в будущее.
«Тольяттиазот» — одно из лучших предприятий на территории Самарской области. Это флагман химического производства. Несмотря на сложности, предприятие не остановилось в развитии. Мы продолжим работу с руководством ТОАЗ по преодолению имеющихся сложностей. Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку», — заверил в ходе встречи с трудовым коллективом Дмитрий Азаров.
Стоит отметить, что во время диалога большую часть времени говорили о будущем ТОАЗа и Тольятти. Дмитрий Азаров подчеркнул, что у Автограда серьезные перспективы для развития. Именно здесь, по его мнению, формируется новая экономика Самарской области.
Экономическая деятельность в рамках ТОР, а также работа ОЭЗ и технопарка «Жигулевская долина» уже приносят результаты. Так, за полгода в Тольятти появилось 5,5 тысяч новых рабочих мест, столько же открылось предприятий в сфере малого и макробизнеса.
Импульсом для устойчивого роста экономики Тольятти и региона в целом, по словам Главы региона, должно стать развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, включение региона в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, развитие инновационных производств.
Есть и внутренние резервы для качественного рывка – это, в первую очередь, укрепление социальной сферы города, развитие общественных пространств и создание комфортных условий для жизни. Все это предусмотрено в долгосрочной стратегии развития Автограда, которая разработана при прямом участии жителей города.
Глава региона выразил уверенность, что положительные изменения упрочат позиции Автограда.
«Мы сломаем, в том числе, стереотип, что Тольятти — город из прошлого. Нет, Тольятти — город из будущего. Здесь живут удивительные люди с удивительной энергией и уровнем профессионализма. Это главный потенциал, главное богатство и достояние города», — резюмировал Дмитрий Азаров.
Во режиме «вопрос-ответ» на встрече говорили и о наболевшем. Среди актуальных тем – дефицит узких специалистов в больницах, улучшение жилищных условий молодых семей, ситуация с обманутыми дольщиками, утилизация ТБО и строительство полигонов. На все вопросы глава региона дал исчерпывающие ответы, к решению ряда конкретных задач подключились профильные министерства, передает пресс-служба облправительства.
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