Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий стратегические вопросы развития экономики губернии
23 августа 2018 22:19
93
В конференц-зале института «Гипровостокнефть» собрались представители отраслей промышленности, которые производят свыше 60% областного объема продукции и порядка 40% внутреннего валового регионального продукта. Как отметил Дмитрий Азаров, во многом именно они обеспечили устойчивый рост, который сегодня демонстрирует региональная экономика. Впервые за последние пять лет Самарской области удается увеличивать индекс промпроизводства: по итогам шести месяцев 2018 года рост составил 1,6%.
Повышение зафиксировано по абсолютному большинству отраслей. Самый весомый вклад внесло ПАО «АвтоВАЗ». «Завершены основные работы по модернизации производства, и «АвтоВАЗ» вышел на устойчивую траекторию исполнения долгосрочного бизнес-плана. Результаты, которые мы имеем, иллюстрируют, что выбранная стратегия развития предприятия верна», – отметил Глава региона. Он добавил, что Правительство продолжит уделять пристальное внимание автокластеру и в первую очередь локализации автокомпонентной базы на территории губернии.
В то же время, Дмитрий Азаров обратил особое внимание руководителей на то, что рост индекса производства не соответствует потенциалу, который имеет промышленность региона. «Хорошо, что мы вышли в зону роста после длительного не просто застоя, а падения. Но этих темпов недостаточно для того, чтобы догнать наших ближайших соседей. Нужно развиваться опережающими темпами. Без этого невозможно всерьез говорить о том, что мы будем занимать лидирующие позиции в стране», – констатировал он.
Задача по повышению эффективности работы органов власти и созданию комфортных условий для бизнеса Глава региона обозначил одной из приоритетных с первых дней работы в должности. Системный подход в этом направлении отразился на показателях Самарской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. За небольшой отрезок времени области удалось подняться на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране. Однако 48-е место говорит о том, что впереди много работы.
«Кого здесь может устроить такой результат? Никого. Мы должны в ближайшее время быть в двадцатке, а в перспективе – при нашем потенциале – в «пятерке». Такую задачу мы ставим», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Особая роль отводится сообществу в выполнении задач Президента страны по преодолению технологического отставания. Одним из драйверов для развития производств должно стать участие в федеральной программе по повышению производительности труда. Регион стал «пилотным» в реализации программы. Именно на территории Самарской области несколько недель назад проводилось всероссийское совещание по этому вопросу, в котором участвовали представители более 60 регионов страны.
Вместе с тем, участие местного бизнеса в программе более чем скромное – пока в нее включились только 14 самарских предприятий. Дмитрий Азаров высказал критику в адрес регионального Минпрома: при всей очевидной выгоде участия в программе, чиновники не торопятся презентовать ее промышленникам.
В качестве примера он привел деятельность Средне-Волжского механического завода, который за полгода участия в программе без серьезных финансовых вложений повысил производительность на 38%. «Это колоссальная отдача для самого предприятия. Это результат, который можно увидеть и посчитать», – отметил Дмитрий Азаров и подчеркнул, что в таком крупном промышленном регионе, как Самарская область, участников программы должно быть не менее двухсот.
Еще одна важная задача – диверсификация работы предприятий оборонного комплекса. В этой работе необходимо ориентироваться на выпуск серьезного высокотехнологичного оборудования гражданского назначения. Необходимый потенциал и кадры в регионе есть, хорошие возможности дает и производственная кооперация.
На встрече подробно обсудили и вопрос ранней профориентации школьников, подготовки квалифицированных кадров рабочих специальностей. Особый акцент будет сделан на «перезагрузке» системы среднего профессионального образования. По поручению Дмитрия Азарова на этом направлении будет сконцентрировано внимание власти. Следующий год для регионального министерства образования фактически станет «Годом СПО в Самарской области». Поддержки ждут и от промышленников, ведь именно они формируют заказ для средне-специальных учебных заведений.
Дмитрий Азаров предложил при каждом ссузе создать попечительские советы с участием руководителей промышленный предприятий, которые будут совместно с преподавателями разрабатывать планы развития колледжей и училищ, помогать советами при выборе и обновлении материально-технической базы. Большие резервы и у сотрудничества предприятий со школами региона. Если в среднем по России трудоустройство подростков в летний период составляет 10%, то в Самарской области – почти вполовину меньше.
«Вы знаете, какие специалисты нужны предприятиям, отраслям. Нам обязательно нужно сотрудничать и по развитию образовательных учреждений, и по привлечению ребят к труду. Все мы хотим вырастить поколение ответственных людей, которые понимают ценность труда. Региональная власть во всех этих вопросах будет вас поддерживать: мы готовы к открытому сотрудничеству и конкретным делам», – резюмировал Глава региона.
Еще одна важная задача, которую власти предстоит решать в тесном взаимодействии с бизнесом – борьба с теневой экономикой. По экспертным оценкам, доля трудоспособного населения, занятого в «сером» секторе экономики, составляет 28%. Это наносит колоссальный вред экономике в целом, ведь, работая вне правового поля, «серый» бизнес мешает развитию здоровой конкуренции и развитию предприятий, работающих по закону. Дмитрий Азаров подчеркнул: задачу по борьбе с теневой экономикой нужно решать сообща. Только так можно добиться здесь заметных результатов.
Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров отметил региональными наградами руководителей, чьи трудовые коллективы вносят заметный вклад в экономику региона. Почетный знак «За труд во благо земли Самарской» был вручен управляющему АО «Росскат» Николаю Тарану, почетные грамоты получили замгендиректора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич и президент ОАО «Маслосыровая база «Самарская» Вячеслав Гришин. Также предприятия отметили за участие в проведении Чемпионата мира по футболу в Самаре. То, что особый режим работы в период проведения ЧМ существенно не отразился на производственных показателях предприятий – очевидный результат системной работы власти, бизнеса и контрольных органов, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 августа 2018 22:45
В лабораторных условиях сравнивали итальянские и российские макароны, сделанные из твёрдых сортов пшеницы, и выяснилось, что у отечественной продукции качество... Социум
74
23 августа 2018 22:19
Впервые за последние пять лет Самарской области удается увеличивать индекс промпроизводства: по итогам шести месяцев 2018 года рост составил 1,6%. Социум
89
23 августа 2018 20:46Секретный свидетель дал показания в суде, разоблачающие махинации на ТОАЗе
Свидетель рассказал, что схема по выводу средств с ТОАЗа в том или ином виде существовала еще с 90-х годов. Социум
101
Здравоохранение
21 августа 2018 15:22
Введение подобной меры рассматривают в российском Минздраве. Здравоохранение
242
21 августа 2018 11:59
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
155
21 августа 2018 11:11
Таковы результаты запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. Здравоохранение
219
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
54
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
670
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
939
Туризм
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
212
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
199
21 августа 2018 12:12
Бизнесмены заявили о намерении привлекать в страну туристов, которые готовы тратить за поездку не менее тысячи долларов. Туризм
245
Образование
23 августа 2018 16:11
Подрядчику предстоит до 30 сентября 2018 года разработать систему и обучить библиотекарей работе с ней, а также обеспечить соблюдение авторских прав. Образование
161
23 августа 2018 10:16
Он состоится 26 августа. Образование
151
22 августа 2018 19:56
Особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в школах. Образование
236
Культура
23 августа 2018 09:52
Он выступил с инициативой проведения музыкального фестиваля «Неделя Шостаковича в Самаре». Культура
165
23 августа 2018 09:19
Жителей губернии приглашают в "Виртуальный концертный зал" 23 и 24 августа. Культура
51
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
610
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
127
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1089
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1311
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
657
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1250
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
956
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1613
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1374
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1421
Фоторепортажи
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
610
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
751
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
768
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
541
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1965
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1934
Мероприятия