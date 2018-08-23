Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий стратегические вопросы развития экономики губернии

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В конференц-зале института «Гипровостокнефть» собрались представители отраслей промышленности, которые производят свыше 60% областного объема продукции и порядка 40% внутреннего валового регионального продукта. Как отметил Дмитрий Азаров, во многом именно они обеспечили устойчивый рост, который сегодня демонстрирует региональная экономика. Впервые за последние пять лет Самарской области удается увеличивать индекс промпроизводства: по итогам шести месяцев 2018 года рост составил 1,6%.Повышение зафиксировано по абсолютному большинству отраслей. Самый весомый вклад внесло ПАО «АвтоВАЗ». «Завершены основные работы по модернизации производства, и «АвтоВАЗ» вышел на устойчивую траекторию исполнения долгосрочного бизнес-плана. Результаты, которые мы имеем, иллюстрируют, что выбранная стратегия развития предприятия верна», – отметил Глава региона. Он добавил, что Правительство продолжит уделять пристальное внимание автокластеру и в первую очередь локализации автокомпонентной базы на территории губернии.В то же время, Дмитрий Азаров обратил особое внимание руководителей на то, что рост индекса производства не соответствует потенциалу, который имеет промышленность региона. «Хорошо, что мы вышли в зону роста после длительного не просто застоя, а падения. Но этих темпов недостаточно для того, чтобы догнать наших ближайших соседей. Нужно развиваться опережающими темпами. Без этого невозможно всерьез говорить о том, что мы будем занимать лидирующие позиции в стране», – констатировал он.Задача по повышению эффективности работы органов власти и созданию комфортных условий для бизнеса Глава региона обозначил одной из приоритетных с первых дней работы в должности. Системный подход в этом направлении отразился на показателях Самарской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. За небольшой отрезок времени области удалось подняться на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране. Однако 48-е место говорит о том, что впереди много работы.«Кого здесь может устроить такой результат? Никого. Мы должны в ближайшее время быть в двадцатке, а в перспективе – при нашем потенциале – в «пятерке». Такую задачу мы ставим», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Особая роль отводится сообществу в выполнении задач Президента страны по преодолению технологического отставания. Одним из драйверов для развития производств должно стать участие в федеральной программе по повышению производительности труда. Регион стал «пилотным» в реализации программы. Именно на территории Самарской области несколько недель назад проводилось всероссийское совещание по этому вопросу, в котором участвовали представители более 60 регионов страны.Вместе с тем, участие местного бизнеса в программе более чем скромное – пока в нее включились только 14 самарских предприятий. Дмитрий Азаров высказал критику в адрес регионального Минпрома: при всей очевидной выгоде участия в программе, чиновники не торопятся презентовать ее промышленникам.В качестве примера он привел деятельность Средне-Волжского механического завода, который за полгода участия в программе без серьезных финансовых вложений повысил производительность на 38%. «Это колоссальная отдача для самого предприятия. Это результат, который можно увидеть и посчитать», – отметил Дмитрий Азаров и подчеркнул, что в таком крупном промышленном регионе, как Самарская область, участников программы должно быть не менее двухсот.Еще одна важная задача – диверсификация работы предприятий оборонного комплекса. В этой работе необходимо ориентироваться на выпуск серьезного высокотехнологичного оборудования гражданского назначения. Необходимый потенциал и кадры в регионе есть, хорошие возможности дает и производственная кооперация.На встрече подробно обсудили и вопрос ранней профориентации школьников, подготовки квалифицированных кадров рабочих специальностей. Особый акцент будет сделан на «перезагрузке» системы среднего профессионального образования. По поручению Дмитрия Азарова на этом направлении будет сконцентрировано внимание власти. Следующий год для регионального министерства образования фактически станет «Годом СПО в Самарской области». Поддержки ждут и от промышленников, ведь именно они формируют заказ для средне-специальных учебных заведений.Дмитрий Азаров предложил при каждом ссузе создать попечительские советы с участием руководителей промышленный предприятий, которые будут совместно с преподавателями разрабатывать планы развития колледжей и училищ, помогать советами при выборе и обновлении материально-технической базы. Большие резервы и у сотрудничества предприятий со школами региона. Если в среднем по России трудоустройство подростков в летний период составляет 10%, то в Самарской области – почти вполовину меньше.«Вы знаете, какие специалисты нужны предприятиям, отраслям. Нам обязательно нужно сотрудничать и по развитию образовательных учреждений, и по привлечению ребят к труду. Все мы хотим вырастить поколение ответственных людей, которые понимают ценность труда. Региональная власть во всех этих вопросах будет вас поддерживать: мы готовы к открытому сотрудничеству и конкретным делам», – резюмировал Глава региона.Еще одна важная задача, которую власти предстоит решать в тесном взаимодействии с бизнесом – борьба с теневой экономикой. По экспертным оценкам, доля трудоспособного населения, занятого в «сером» секторе экономики, составляет 28%. Это наносит колоссальный вред экономике в целом, ведь, работая вне правового поля, «серый» бизнес мешает развитию здоровой конкуренции и развитию предприятий, работающих по закону. Дмитрий Азаров подчеркнул: задачу по борьбе с теневой экономикой нужно решать сообща. Только так можно добиться здесь заметных результатов.Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров отметил региональными наградами руководителей, чьи трудовые коллективы вносят заметный вклад в экономику региона. Почетный знак «За труд во благо земли Самарской» был вручен управляющему АО «Росскат» Николаю Тарану, почетные грамоты получили замгендиректора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич и президент ОАО «Маслосыровая база «Самарская» Вячеслав Гришин. Также предприятия отметили за участие в проведении Чемпионата мира по футболу в Самаре. То, что особый режим работы в период проведения ЧМ существенно не отразился на производственных показателях предприятий – очевидный результат системной работы власти, бизнеса и контрольных органов, передает пресс-служба облправительства.