Я нашел ошибку
Главные новости: 
Боец MMA чуть не умер на ринге из-за отказа судьи остановить поединок
Боец MMA чуть не умер на ринге из-за отказа судьи остановить поединок
Задачу по снижению долговой нагрузки глава региона определил одной из приоритетных с первых дней работы в должности.
Менее чем за год государственный долг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей
В лабораторных условиях сравнивали итальянские и российские макароны, сделанные из твёрдых сортов пшеницы, и выяснилось, что у отечественной продукции качество не хуже.
В Роскачестве сравнили российские и итальянские макароны
Впервые за последние пять лет Самарской области удается увеличивать индекс промпроизводства: по итогам шести месяцев 2018 года рост составил 1,6%.
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий стратегические вопросы развития экономики губернии
Секретный свидетель дал показания в суде, разоблачающие махинации на ТОАЗе
В ходе обстоятельного разговора затронули целый ряд вопросов, имеющих стратегическое значение для развития экономики Самарской области.
Дмитрий Азаров встретился с руководителями крупнейших промышленных предприятий региона
В Самаре они раздавали ленты триколор, сменили на новый флаг на одном из теплоходов, в Кинельском районе провели акцию «Россия в каждом окне».
В День российского флага участники Молодежки ОНФ провели патриотические акции в Самарской области
В частности, они касались и маршрута № 2, который связывает автостанцию «Аврора» с центром города – пролегает до улицы Высоцкого.
Проверки организации работы общественного транспорта Самары продолжаются
сегодня  Пятница, 24 августа, 00:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/08:
USD 68.53
0.91
EUR 79.25
1.05
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий стратегические вопросы развития экономики губернии

23 августа 2018 22:19
93
Впервые за последние пять лет Самарской области удается увеличивать индекс промпроизводства: по итогам шести месяцев 2018 года рост составил 1,6%.
В четверг, 23 августа, Глава региона Дмитрий Азаров встретился с руководителями крупнейших предприятий губернии. Речь шла о выполнении задач Президента России Владимира Путина по преодолению технологического отставания и роли предприятий в разработке и реализации промышленной политики региона.

В конференц-зале института «Гипровостокнефть» собрались представители отраслей промышленности, которые производят свыше 60% областного объема продукции и порядка 40% внутреннего валового регионального продукта. Как отметил Дмитрий Азаров, во многом именно они обеспечили устойчивый рост, который сегодня демонстрирует региональная экономика. Впервые за последние пять лет Самарской области удается увеличивать индекс промпроизводства: по итогам шести месяцев 2018 года рост составил 1,6%.

Повышение зафиксировано по абсолютному большинству отраслей. Самый весомый вклад внесло ПАО «АвтоВАЗ». «Завершены основные работы по модернизации производства, и «АвтоВАЗ» вышел на устойчивую траекторию исполнения долгосрочного бизнес-плана. Результаты, которые мы имеем, иллюстрируют, что выбранная стратегия развития предприятия верна», – отметил Глава региона. Он добавил, что Правительство продолжит уделять пристальное внимание автокластеру и в первую очередь локализации автокомпонентной базы на территории губернии.

В то же время, Дмитрий Азаров обратил особое внимание руководителей на то, что рост индекса производства не соответствует потенциалу, который имеет промышленность региона. «Хорошо, что мы вышли в зону роста после длительного не просто застоя, а падения. Но этих темпов недостаточно для того, чтобы догнать наших ближайших соседей. Нужно развиваться опережающими темпами. Без этого невозможно всерьез говорить о том, что мы будем занимать лидирующие позиции в стране», – констатировал он.

Задача по повышению эффективности работы органов власти и созданию комфортных условий для бизнеса Глава региона обозначил одной из приоритетных с первых дней работы в должности. Системный подход в этом направлении отразился на показателях Самарской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. За небольшой отрезок времени области удалось подняться на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране. Однако 48-е место говорит о том, что впереди много работы.

«Кого здесь может устроить такой результат? Никого. Мы должны в ближайшее время быть в двадцатке, а в перспективе – при нашем потенциале – в «пятерке». Такую задачу мы ставим», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особая роль отводится сообществу в выполнении задач Президента страны по преодолению технологического отставания. Одним из драйверов для развития производств должно стать участие в федеральной программе по повышению производительности труда. Регион стал «пилотным» в реализации программы. Именно на территории Самарской области несколько недель назад проводилось всероссийское совещание по этому вопросу, в котором участвовали представители более 60 регионов страны.

Вместе с тем, участие местного бизнеса в программе более чем скромное – пока в нее включились только 14 самарских предприятий. Дмитрий Азаров высказал критику в адрес регионального Минпрома: при всей очевидной выгоде участия в программе, чиновники не торопятся презентовать ее промышленникам.

В качестве примера он привел деятельность Средне-Волжского механического завода, который за полгода участия в программе без серьезных финансовых вложений повысил производительность на 38%. «Это колоссальная отдача для самого предприятия. Это результат, который можно увидеть и посчитать», – отметил Дмитрий Азаров и подчеркнул, что в таком крупном промышленном регионе, как Самарская область, участников программы должно быть не менее двухсот.

Еще одна важная задача – диверсификация работы предприятий оборонного комплекса. В этой работе необходимо ориентироваться на выпуск серьезного высокотехнологичного оборудования гражданского назначения. Необходимый потенциал и кадры в регионе есть, хорошие возможности дает и производственная кооперация.

На встрече подробно обсудили и вопрос ранней профориентации школьников, подготовки квалифицированных кадров рабочих специальностей. Особый акцент будет сделан на «перезагрузке» системы среднего профессионального образования. По поручению Дмитрия Азарова на этом направлении будет сконцентрировано внимание власти. Следующий год для регионального министерства образования фактически станет «Годом СПО в Самарской области». Поддержки ждут и от промышленников, ведь именно они формируют заказ для средне-специальных учебных заведений.

Дмитрий Азаров предложил при каждом ссузе создать попечительские советы с участием руководителей промышленный предприятий, которые будут совместно с преподавателями разрабатывать планы развития колледжей и училищ, помогать советами при выборе и обновлении материально-технической базы. Большие резервы и у сотрудничества предприятий со школами региона. Если в среднем по России трудоустройство подростков в летний период составляет 10%, то в Самарской области – почти вполовину меньше.

«Вы знаете, какие специалисты нужны предприятиям, отраслям. Нам обязательно нужно сотрудничать и по развитию образовательных учреждений, и по привлечению ребят к труду. Все мы хотим вырастить поколение ответственных людей, которые понимают ценность труда. Региональная власть во всех этих вопросах будет вас поддерживать: мы готовы к открытому сотрудничеству и конкретным делам», – резюмировал Глава региона.

Еще одна важная задача, которую власти предстоит решать в тесном взаимодействии с бизнесом – борьба с теневой экономикой. По экспертным оценкам, доля трудоспособного населения, занятого в «сером» секторе экономики, составляет 28%. Это наносит колоссальный вред экономике в целом, ведь, работая вне правового поля, «серый» бизнес мешает развитию здоровой конкуренции и развитию предприятий, работающих по закону. Дмитрий Азаров подчеркнул: задачу по борьбе с теневой экономикой нужно решать сообща. Только так можно добиться здесь заметных результатов.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров отметил региональными наградами руководителей, чьи трудовые коллективы вносят заметный вклад в экономику региона. Почетный знак «За труд во благо земли Самарской» был вручен управляющему АО «Росскат» Николаю Тарану, почетные грамоты получили замгендиректора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич и президент ОАО «Маслосыровая база «Самарская» Вячеслав Гришин. Также предприятия отметили за участие в проведении Чемпионата мира по футболу в Самаре. То, что особый режим работы в период проведения ЧМ существенно не отразился на производственных показателях предприятий – очевидный результат системной работы власти, бизнеса и контрольных органов, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
23 августа 2018  22:45
В лабораторных условиях сравнивали итальянские и российские макароны, сделанные из твёрдых сортов пшеницы, и выяснилось, что у отечественной продукции качество не хуже.
В Роскачестве сравнили российские и итальянские макароны
В лабораторных условиях сравнивали итальянские и российские макароны, сделанные из твёрдых сортов пшеницы, и выяснилось, что у отечественной продукции качество... Социум
74
23 августа 2018  22:19
Впервые за последние пять лет Самарской области удается увеличивать индекс промпроизводства: по итогам шести месяцев 2018 года рост составил 1,6%.
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий стратегические вопросы развития экономики губернии
Впервые за последние пять лет Самарской области удается увеличивать индекс промпроизводства: по итогам шести месяцев 2018 года рост составил 1,6%.   Социум
89
23 августа 2018  20:46
Секретный свидетель дал показания в суде, разоблачающие махинации на ТОАЗе
Свидетель рассказал, что схема по выводу средств с ТОАЗа в том или ином виде существовала еще с 90-х годов.  Социум
101
Весь список

Здравоохранение
21 августа 2018  15:22
Введение подобной меры рассматривают в российском Минздраве.
Вслед за сигаретами. На бутылках с алкоголем могут появиться "страшные" картинки
Введение подобной меры рассматривают в российском Минздраве.  Здравоохранение
242
21 августа 2018  11:59
Врачи-специалисты проведут прием детей в Елховке Самарской области
Врачи-специалисты проведут прием детей в Елховке Самарской области
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
155
21 августа 2018  11:11
В России снизилась смертность от отравления алкоголем Таковы результаты запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией.
В России снизилась смертность от отравления алкоголем
Таковы результаты запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. Здравоохранение
219
Весь список
Новости медицины
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
54
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
670
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
939
Весь список
Туризм
22 августа 2018  10:15
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
212
22 августа 2018  09:57
"Натали турс" задолжала более 30 тысячам клиентов
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
199
21 августа 2018  12:12
В Турции снова предложили отменить систему
В Турции снова предложили отменить систему "всё включено"
Бизнесмены заявили о намерении привлекать в страну туристов, которые готовы тратить за поездку не менее тысячи долларов. Туризм
245
Весь список
Образование
23 августа 2018  16:11
Подрядчику предстоит до 30 сентября 2018 года разработать систему и обучить библиотекарей работе с ней, а также обеспечить соблюдение авторских прав.
В Самарской области создадут электронную библиотеку для школьников
Подрядчику предстоит до 30 сентября 2018 года разработать систему и обучить библиотекарей работе с ней, а также обеспечить соблюдение авторских прав.  Образование
161
23 августа 2018  10:16
Самарцев приглашают принять участие в традиционном франко-немецком сити-квесте по историческому центру города
Самарцев приглашают принять участие в традиционном франко-немецком сити-квесте по историческому центру города
Он состоится 26 августа. Образование
151
22 августа 2018  19:56
Особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в школах.
Подготовка школ к новому учебному году: особое внимание вопросам безопасности
Особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в школах.   Образование
236
Весь список

Культура
23 августа 2018  09:52
Участник из Самарской области стал финалистом Всероссийского конкурса молодёжных проектов на Тавриде в Крыму
Участник из Самарской области стал финалистом Всероссийского конкурса молодёжных проектов на Тавриде в Крыму
Он выступил с инициативой проведения музыкального фестиваля «Неделя Шостаковича в Самаре». Культура
165
23 августа 2018  09:19
Самарская филармония бесплатно покажет лучшие концерты симфонических оркестров
Самарская филармония бесплатно покажет лучшие концерты симфонических оркестров
Жителей губернии приглашают в "Виртуальный концертный зал" 23 и 24 августа.  Культура
51
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
610
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
127
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1089
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1311
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
657
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1250
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
956
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1613
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1374
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1421
Весь список

Фоторепортажи
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
610
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
751
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
768
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
541
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1965
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1934
Весь список

Мероприятия
В День российского флага участники Молодежки ОНФ провели патриотические акции в Самарской области
В субботу на пешеходной улице Куйбышева в Самаре пройдут культурно-развлекательные мероприятия
В Самарской области пройдет масштабная демонстрационная выставка вооружения и военной техники
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда