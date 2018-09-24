Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами проекты по развитию территории около "Самара Арены"
24 сентября 2018 23:07
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Участники встречи обсудили конкретные инвестиционные проекты в рамках использования наследия ЧМ-2018. Один из них связан с развитием в регионе пляжных видов спорта — футбола, волейбола, регби и тенниса. Общероссийский общественный фонд поддержки и развития спорта готов инвестировать около 200 млн руб. в строительство рядом с "Самара Ареной" круглогодичного Дворца пляжных видов спорта.
Помимо проведения всероссийских и международных турниров, а также тренировок спортсменов, инвесторы делают акцент на социальной составляющей — при спортсооружении предполагается создание детских академий по пляжному футболу и волейболу. В ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве между правительством региона и фондом развития спорта по реализации проекта.
Соглашение о намерениях планируется подписать с компанией PMI — инвестор представил концепцию возведения на территории концертного зала-трансформера. Дмитрий Азаров отметил, что проект интересен для региона, и поставил задачу проработать детали взаимодействия профильных министерств с компанией-инвестором.
Кроме того, существуют договоренности с мировой корпорацией и крупным благотворительным фондом о строительстве рядом со стадионом инклюзивного игрового парка. Его открытие запланировано на 1 июня 2019 года — в День защиты детей, передает vkonline.ru.
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