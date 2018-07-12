Дмитрий Азаров обсудил с главами городов и районов ход выполнения программы по формированию комфортной среды
12 июля 2018 14:31
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В начале совещания Глава региона отметил, что работы по федеральной программе на 2018 год начались еще в прошлом: были проведены опросы общественного мнения, выбраны определенные объекты, разработан четкий график выполнения работ. Все намеченное, напомним, должно быть реализовано к 1 сентября. Отдельное внимание Дмитрий Азаров обратил на качество исполнения работ.
Об итогах исполнения программы на начало июля доложил заместитель министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин. По его словам, из 398 дворовых территорий благоустроено 149. В полном объеме программу по дворам выполнили 12 муниципальных образований, в частности Кинель, Отрадный, Октябрьск, Алексеевский, Безенчукский районы.
К приведению в порядок дворов по объективным причинам – ограничения во время проведения ЧМ-2018 – не приступили в Ленинском районе Самары, но договора подписаны и после 15 июля процесс начнется.
Что касается общественных территорий, то в регионе преобразится 151 парк, сквер и другие пространства. Они были выбраны в ходе общественного голосования 18 марта. В целом, ситуация находится под контролем, но особые опасения вызывает ситуация в Кинель-Черкасском районе. По словам Сергея Ульянкина, на территории даже не заключили контракты на выполнение работ.
Глава муниципалитета пояснил, что задержка была связана с жалобами УФАС, но контракты с подрядчиками уже подписаны. «Сегодня приступили к работам. К 1 сентября задача будет выполнена», – заверил Дмитрия Азарова глава района Сергей Радько.
В ходе ВКС на вопросы руководителя области по выполнению программы отвечали и другие главы муниципалитетов.
На совещании говорили и о других проектах благоустройства. Так, у Елены Лапушкиной он поинтересовался сроками окончания благоустройства парка Металлургов. Напомним, ремонт продолжается второй год, а на качество ремонтных работ, выполненных в 2017-м, поступает много жалоб от горожан.
«У людей большое раздражение по этому объекту. Безалаберно там все было сделано. Совершенно был утрачен контроль за ситуацией и городом, и Кировским районом. Ситуацию надо исправлять. Нас люди не поймут, если второй год подряд парк останется незавершенным», – сказал Дмитрий Азаров и поручил главе Самары взять ситуацию под личный контроль.
О результатах общественного контроля за благоустройством городской среды доложила член самарского отделения Общероссийского народного фронта Екатерина Гудзима. Она высказала ряд замечаний, которые были выявлены в ходе мониторинга. Эта информация касается только Самары, как крупного мегаполиса.
В частности, она отметила, что в некоторых дворах зафиксировано несоответствие выполненных работ проектам, которые были утверждены с участием населения. Активисты, например, зафиксировали уменьшение площадей парковочных карманов, сужение пешеходных дорожек, отсутствие ограждения на спортивных площадках. Также жители жалуются на качество асфальта, который уложен во дворах.
«Информация доведена до глав, совершены объезды и, надо отдать должное, ситуации решены в пользу жителей. Все будет исправлено за счет районных средств», – пояснила Екатерина Гудзима.
Все замечания ОНФ Дмитрий Азаров назвал «существенными» и поставил задачу главам районов по каждому адресу общественного мониторинга отработать. И обратить особое внимание на дворы, где прошлогодние работы требуют исправления.
«Такие объекты подрывают доверие людей к программе. Этого допустить нельзя», – акцентировал внимание глав Дмитрий Азаров.
«Ничего другого я не предлагаю, поскольку мера ответственности высока, – продолжил он. – Мы не можем подвести жителей и не можем не выполнить свои обязательства по формированию комфортной городской среды качественно и в срок», – резюмировал Дмитрий Азаров.
Отдельно обсудили на ВКС вопрос составления рейтинга проектных команд и деятельность центра компетентности по формированию комфортной городской среды.
Также на совещании был поднят вопрос регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Было отмечено, что уже сформирован пакет документов, которые необходимы для процедуры выбора регионального оператора по работе с ТКО. Также были озвучены планы по строительству трех экотехнопарков и полигонов для сортировки и переработки мусора.
Сегодня в Самарской области ежегодно утилизируется 1,8 млн т мусора ежегодно. При таких темпах действующие полигоны уже через три года исчерпают свой ресурс.
Переход на новую схему вывоза и утилизации ТКО, реконструкция и строительство новых экотехнопарков и современных полигонов позволит уже к 2022 году утилизировать 100% коммунальных отходов.
Дмитрий Азаров призвал глав муниципалитетов активнее подключаться к разработке подходов и инструментариев в сфере переработки ТКО. Он отметил, что приход регоператора не решит всех проблем, этот вопрос останется в ведении и обязанностях муниципалитетов.
«Необходимо работать с населением, объяснять, что и как будет происходить. Объяснять, чем отличается свалка от полигона. Когда мы ставим вопросы о строительстве современных полигонов, которые не наносят ущерб экологии, у нас появляются возмущения. Это значит, что глава поселения, района, города не дорабатывает, не объясняет позицию. По-другому я к этому относиться не буду, будьте уверены», – закрывая совещание, сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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