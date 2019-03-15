Дмитрий Азаров о конкурсе "Лидеры России": "Мы расширили географию, и меня это радует"

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«В этом году от СО в финал конкурса "Лидеры России" прошли не только представители двух крупных городов, Самары и Тольятти, как это было в 2018-м. В этом году список самарских представителей вошли также представители Отрадного, Новокуйбышевска. Мы расширили географию, и меня это радует» - подчеркнул«Это подготовленные, результативные люди, которые уже доказали свою состоятельность. Кто-то имеет опыт реализации серьезных проектов, в основном коммерческих, в производственной сфере, но мне важна готовность включиться в работу по реализации масштабных проектов для всего региона. У них нет непременного желания перейти на госслужбу. И это хорошо. Нам не в меньшей степени нужны «капитаны бизнеса» в региональной экономике. И отрадно то, что каждый из финалистов, представляющий СО, высказал готовность уже сегодня, не откладывая на потом, реализовывать социальные общественно значимые проекты, помогать в управлении и принимать участие непосредственно в тех проектах, над которыми сегодня трудится регион» ,- отметил губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.