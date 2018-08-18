Дмитрий Азаров о фестивале "Сызранский помидор": " Я впервые был на таком празднике "
18 августа 2018 21:01
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Самый вкусный летний фестиваль Самарской области проводят с 2001 года. "Фестиваль стал уже доброй традицией Сызрани, которой завидуют другие города и регионы, — отметил Дмитрий Азаров. — Каждый стремится сюда, на этот праздник, чтобы получить море улыбок и удовольствия".
В 2018 г. фестиваль организовали на территории парка им. Ленина на пересечении улиц Советской и Ульяновской, который сейчас благоустраивают по программе "Формирование комфортной городской среды". 18 марта 2018 г. в ходе отбора площадок для благоустройства эта территория набрала максимальное количество голосов жителей — 9826. До 31 августа в парке заменят асфальтовое покрытие на тротуарную плитку на пешеходных дорожках, установят лавочки, скамейки, урны и фонарные светильники. Для детей обустроят игровую зону и установят малые архитектурные формы. Полностью работы здесь завершат осенью. Тем не менее, уже сегодня парк с готовностью принял фестиваль "Сызранский помидор".
Многочисленные общественные объединения, будь то ветераны или волонтеры серебряного возраста, на своих стендах предлагали гостям изысканные блюда из помидоров и не только, а сызранские ремесленники удивляли глаз мастерскими изделиями. Свои ручные работы, например, представили воспитанники детского дома "Искра". Ребята поблагодарили главу региона за возможность побывать на матчах чемпионата мира по футболу, которые проходили на стадионе "Самара Арена". Они показали Дмитрию Азарову фотоальбом, в котором были запечатлены самые яркие моменты из футбольных поездок воспитанников "Искры". Глава региона поручил организовать для них бесплатные выезды теперь уже на матчи с участием "Крыльев Советов", которые также проходят на "Самаре Арене" и собирают полные трибуны.
Главным событием фестиваля стало традиционное костюмированное шествие — от Сызранского Кремля до театральной площади. В нем приняли участие творческие коллективы — участники XXII Юбилейного Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья", проходящего в городе с 13 по 19 августа. В этом году для гостей "Сызранского помидора", в том числе выступили музыканты из Франции, а также коллективы Московской и Владимировской областей, Саратова, Тамбова, Самары и, конечно же, Сызрани.
"Сегодня фестиваль достиг своего апогея, — поделился впечатлениями Дмитрий Азаров после выступления оркестра. — Я впервые был на таком празднике и увидел, насколько дружно все сызранцы отмечают и радуются событиям, объединяющим людей. Одним из таких событий стало и присвоение городу высокого звания — города трудовой и боевой славы. Инициатива исходила от ветеранской организации Сызрани. Для меня большая честь подписать итоговый документ о присвоении этого звания Сызрани", пердает Волга Ньюс.
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