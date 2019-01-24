Дмитрий Азаров навестил Героя Советского Союза Владимира Чудайкина, который остался без отопления из-за аварии

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Среди тех, кто остался без отопления, участник Великой Отечественной войны Владимир Иванович Чудайкин.Глава региона навестил семью Героя Советского Союза.Дмитрий Азаров приехал в гости к ветерану с пирожками и термосами с горячим чаем из боярышника. Губернатор отметил, что дома у Владимира Ивановича тепло. "Администрация района привезла обогреватели",- пояснил Герой Советского Союза. Сейчас в батареи уже начали подавать тепло.Губернатор поинтересовался у Владимира Ивановича о жалобах ветеранов.Он ответил,что к нему никто не обращался."У нас 2 дня авария, поэтому прервал командировку в Москву. Но сейчас уже приняли экстренные меры, людей готовы разместить-подготовили места в профилакториях", - рассказал Дмитрий Азаров."Рассчитываю, что до конца дня тепло будет уже во всех домах", - выразил уверенность глава региона.Владимир Иванович Чудайкин пожелал Губернатору как можно скорее справиться с ЧС:"Мы понимаем,что адинистрация области старается исправить положение. Уверен, у вас получится", передает пресс-служба облправительства.