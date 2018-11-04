Дмитрий Азаров наградил победителя конкурса на разработку символа Дня единства СО

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Во время открытия акции "Мы-едины" наградили победителя конкурса на разработку символа Дня единства, проходившего в СО с 15 октября по 2 ноября 2018года.Заслуженный приз, автору логотипа в виде сердца, которое бьется в ритме Самары, вручил глава регионапередает пресс-служба департамента информационной политики СО.