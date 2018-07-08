Дмитрий Азаров наградил медалями "За любовь и верность" рекордсменов брака Самарской области

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В Самаре торжество прошло, в том числе, во Дворце бракосочетания Октябрьского района, известном среди горожан как "Теремок". Поздравить рекордсменов брака приехали глава региона Дмитрий Азаров и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Руководитель Самарской области отметил, что "Теремок" — особенное для него место. Именно здесь 27 лет назад глава региона вступил в брак со своей супругой."Рад вас всех приветствовать в этот праздничный День семьи, любви и верности, который в нашей стране и в Самарской области отмечается уже 10 раз, — сказал Дмитрий Азаров. — То, что сегодня мы прирастаем многодетными семьями, создает самую главную и надежную платформу для развития нашего государства и общества. Хочу вас поблагодарить за то, что своими примерами и советами вы поддерживаете молодые семьи, которые равняются на вас".Дмитрий Азаров напомнил, что в постсоветский период Самарская область одна из первой создала институт поддержки многодетных семей, и этот опыт впоследствии переняли многие другие регионы.Поздравил семейные пары и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Напомним, что 31 мая руководители двух регионов — Самарского и Рязанского — подписали соглашение о сотрудничестве губерний в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.Николай Любимов напомнил гостям праздника легенду о благоверных муромских супругах Петре и Февронии, почитаемых в России как хранители семьи и барка. Их памяти и посвящен День семьи, любви и верности. По легенде, Феврония жила в деревне Ласково в Рязанской земле."Рязань мы считаем родиной любви, семьи и верности, — сказал Николай Любимов. — С Дмитрием Игоревичем мы приготовили для вас особенные подарки, которые вручают только в Рязанской и Самарской области — больше нигде. Желаю вам всегда оставаться вместе".После этого руководители двух регионов вручили супружеским парам, прожившим вместе более 25 лет, медали "За любовь верность" в форме половинок сердец. Дольше всех длится счастливый брак четы Родионовых. Они вместе уже 55 лет. Алексей Иванович стоял у истоков создания Промышленного района Самары и имеет множество наград за свои выдающиеся трудовые успехи.Среди получивших награду было немало супругов, которые познакомились когда-то на работе. Например, вся трудовая деятельность Георгия и Тамары Лекомцевых связана с АО "РКЦ "Прогресс". Они счастливы в браке уже 54 года. Оба — почетные работники завода."Это предприятие, которое достигает по-настоящему космических высот. Мы им гордимся", — отметил Дмитрий Азаров.Почти все рекордсмены брака — это целые династии рабочих, сельских тружеников, учителей, врачей, военных и т. д. Самыми "молодыми" семьями, которые в этот день получили награду в "Теремке", стала чета Стрельниковых и чета Шубиных. Зато в каждой из этих семей по пятеро детей и есть по несколько внуков. Наталья Стрельникова и Марина Шубина были награждены знаком отличия "Материнской доблестью II степени".После церемонии награждения рекордсмены брака и руководители двух регионов стали свидетелями торжественной церемонии бракосочетания молодой пары — актеров театра "Грань" Кирилла Стерликова и Екатерины Кажаевой. Дмитрий Азаров поздравил молодоженов и пожелал им счастливой семейной жизни.Всего в период с 6 по 8 июля в Самарской области было зарегистрировано 514 браков, а также прошли чествования 200 пар — юбиляров семейной жизни.