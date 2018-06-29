Дмитрий Азаров наградил лучших выпускников Исаклинского района
29 июня 2018 22:13
363
“Вы смело можете записать в актив школьные годы. Вы точно потратили это время не зря. Свидетельством тому являются ваши аттестаты с отличием. Уверен, вы ответственные люди, иначе вы бы не достигли таких результатов. Вы умеете делать и то, что вам нравится, и то, что нужно. Впереди вас ждут новые испытания, и я желаю не останавливаться на достигнутом!"- сказал глава региона.
Также Дмитрий Азаров поблагодарил педагогов и родителей выпускников:
“Президент России сказал, что система образования должна работать так, чтобы открывать в каждом ребенке талант. Исаклинские и самарские учителя с этим справляются. Они передают своим ученикам частичку души", - отметил он.
После награждения директор провела для главы региона экскурсию по школе.
В 2009 году здесь был выполнен капитальный ремонт, есть большая библиотека, спортзал, бассейн, швейная мастерская.
Особенно Дмитрия Азарова впечатлил школьный историко-краеведческий музей, который был открыт в 2015 году.
Его организовали в нетипичном месте, отгородив часть малопроходимого коридора. “Создается ощущение, что это полноценный музей, молодцы!”, - похвалил коллектив школы глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 июня 2018 23:19
Завершить закупку 32 комплектов планируется к концу ноября 2020 года. Социум
330
29 июня 2018 22:13
Также глава региона поблагодарил педагогов и родителей выпускников. Социум
362
29 июня 2018 21:38
Здесь увековечена память уроженцев района - героев Великой Отечественной войны. Социум
314
Здравоохранение
29 июня 2018 18:43
В Самарской области работают 19 центров здоровья. Здравоохранение
209
29 июня 2018 12:37
Сумма вложенных в проект инвестиций составила 50 млн рублей. Здравоохранение
205
27 июня 2018 12:16
Врачи дадут индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
271
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
101
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
197
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
193
Туризм
28 июня 2018 12:27
Его участники проведут для гостей фестиваля более 40 мастер-классов по разным направлениям. Туризм
341
28 июня 2018 11:21
Рекордную цифру зафиксировали 27 июня. Туризм
342
26 июня 2018 12:36
Это миниатюрные копии деревянных наличников домов старой Самары. Туризм
589
Образование
29 июня 2018 15:25
В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова. Образование
195
27 июня 2018 16:31
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата). Образование
576
26 июня 2018 21:10
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии. Образование
744
Культура
29 июня 2018 13:18
Праздник состоится в парке Гагарина. Культура
246
29 июня 2018 11:54
Музыканты поддержат гостей и жителей города, направляющихся посмотреть матчи 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу. Культура
364
28 июня 2018 13:04
Она пообещала сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями. Культура
270
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
754
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1052
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1008
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1971
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
669
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
751
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
191
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
132
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
138
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1271
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2487
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
125
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
506
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
794
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
960
Мероприятия