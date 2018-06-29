Дмитрий Азаров наградил лучших выпускников Исаклинского района

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“Вы смело можете записать в актив школьные годы. Вы точно потратили это время не зря. Свидетельством тому являются ваши аттестаты с отличием. Уверен, вы ответственные люди, иначе вы бы не достигли таких результатов. Вы умеете делать и то, что вам нравится, и то, что нужно. Впереди вас ждут новые испытания, и я желаю не останавливаться на достигнутом!"- сказал глава региона.Также Дмитрий Азаров поблагодарил педагогов и родителей выпускников:“Президент России сказал, что система образования должна работать так, чтобы открывать в каждом ребенке талант. Исаклинские и самарские учителя с этим справляются. Они передают своим ученикам частичку души", - отметил он.После награждения директор провела для главы региона экскурсию по школе.В 2009 году здесь был выполнен капитальный ремонт, есть большая библиотека, спортзал, бассейн, швейная мастерская.Особенно Дмитрия Азарова впечатлил школьный историко-краеведческий музей, который был открыт в 2015 году.Его организовали в нетипичном месте, отгородив часть малопроходимого коридора. “Создается ощущение, что это полноценный музей, молодцы!”, - похвалил коллектив школы глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.