Дмитрий Азаров наградил лучших сотрудников ГУ МЧС по Самарской области и ветеранов службы
4 ноября 2017 23:01
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В рамках визита состоялось награждение лучших сотрудников ведомства и ветеранов службы.
«Сегодня, мы собрались здесь, чтобы поздравить и наградить особо отличившихся сотрудников МЧС. Мне кажется очень символичным, что это происходит именно сегодня, 4 ноября, в День народного единства - праздник, связанный с важными и трагическими событиями в жизни нашей страны. В этот день наши прапрадеды отстояли нашу Родину, защитили ее от иностранных интервентов, проявив свои лучшие качества: мужество, отвагу, самопожертвование, благородство. Все эти качества присущи и офицерам МЧС. Я хочу поблагодарить вас за службу, за готовность прийти на помощь людям в самой сложной жизненной ситуации. Рискуя своей жизнью, вы спасаете людей, спасаете объекты народного хозяйства. Вы спасаете будущее нашей страны, и каждый день проделываете огромную работу.
От всей души поздравляю вас с юбилеем службы и с Днем народного единства – праздником, который обретает свои традиции в нашей стране. Сегодня на главной площади нашего города соберутся десятки тысяч людей, чтобы вместе встретить этот праздник, проявить солидарность. Я хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья, благополучия, мирного неба над головой, спокойной службы», - поздравил присутствующих Дмитрий Игоревич.
Начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко ознакомил Дмитрия Азарова с экспозициями Музейно-выставочного центра, наполненного интерактивными элементами и мультимедийными технологиями, ориентированными на различные категории посетителей, рассказал о современном подходе к их формированию.
По уже сложившейся традиции, почетные гости, посещающие Центр, поднимаются на смотровую площадку пожарной каланчи, откуда открывается потрясающий вид на Волгу и окрестности исторической части Самары.
Врио губернатора высоко оценил экспозиции Музейно-выставочного центра и проведенные работы по его реконструкции и восстановлению и, в память о посещении, оставил отзыв в книге почетных гостей:
«Выражаю благодарность сотрудникам музея и личному составу Учебного центра за сохранение памяти о Героях и истории службы, за вклад в воспитание подрастающего поколения! Благодарю за службу!»
В свою очередь, начальник Главного управления выразил слова благодарности Дмитрию Азарову за оказанное внимание и поддержку:
«Уважаемый Дмитрий Игоревич! Разрешите выразить Вам благодарность за то, что Вы уделили внимание и ознакомились с работой Главного управления, Центра управления в кризисных ситуациях и Учебного центра федеральной противопожарной службы, осмотрели экспозиции музея и наградили сегодня наших лучших офицеров и ветеранов за тот вклад, который они вносят в безопасность Самарской области.
Со своей стороны, личный состав ГУ делает все для того, чтобы задачи по защите населения выполнялись качественно и в полном объеме. В текущем году мы наблюдаем положительную динамику снижения пожаров и, самое главное, мы наблюдаем снижение гибели людей. Современная техника и оборудование позволяют нам быстро принимать решения, своевременно реагировать. Мы в любое время готовы выполнять свои задачи и никогда не подведем», сообщает пресс-служба облМЧС.
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