Дмитрий Азаров на форуме гражданского актива вручил памятные медали волонтёрам серебряного возраста
10 июля 2018 21:15
29
Он вручил им памятные медали, созданные специально к ЧМ-2018.
Подобную награду в области вручают впервые, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 июля 2018 21:15
Подобную награду в области вручают впервые. Социум
6
10 июля 2018 20:25
Он выехал в путь 21 марта, и до Самары посетил Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград. Китаец признается, что главная сложность в пути — это жара. Социум
50
10 июля 2018 18:02
Благодаря своевременным и грамотным действиям мужчина быстро пришел в себя. Социум
487
Здравоохранение
10 июля 2018 17:02
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
133
9 июля 2018 17:20
Бесплатный и удобный способ диагностики по достоинству оценили многие отдыхающие и прошли обследование в мобильной лаборатории. Здравоохранение
294
9 июля 2018 16:56
Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой... Здравоохранение
293
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
247
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
249
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
248
Туризм
9 июля 2018 13:28
Компании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемными. Туризм
311
9 июля 2018 13:22
Время в пути составляет 51 час 09 минут. Туризм
515
9 июля 2018 12:42
Обвал одного из старейших российских операторов произошел в самый разгар туристического сезона. Туризм
264
Образование
9 июля 2018 11:06
Научные коллективы под руководством Антона Еремина и Евгения Александрова – победители престижных конкурсов. Образование
224
6 июля 2018 14:59
В понедельник, 9 июля в 12:30 в Самарском университете состоится лекция лауреата Нобелевской премии по химии, профессора Стэнфордского университета,... Образование
322
5 июля 2018 16:31
Это касается как снимков, полученных с космических спутников, так и цифровых документов, и фотографий для глянца. Образование
288
Культура
9 июля 2018 18:15
Ведущая актриса театра «Современник», в кино она почти не играла главных ролей, но всех её героинь зрители помнят и любят. Культура
236
9 июля 2018 11:23
Гостей ждут с 13 по 15 июля. Культура
284
5 июля 2018 13:03
Мероприятие состоится 6 июля в 13-00. Культура
304
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
808
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1087
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1058
Видео
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
193
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
420
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1947
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2364
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
918
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
1045
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
808
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2524
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1587
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2771
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
211
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
568
Мероприятия