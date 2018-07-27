Дмитрий Азаров на форуме "Волга-Янцзы": "У наших стран светлое будущее, потому что у нас прекрасная, талантливая, целеустремленная молодежь"

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Самара в третий раз встречает гостей. Для участников подготовлена обширная образовательная и культурная программа.Лучшие представители молодежи обеих стран реализуют совместные проекты.Участников форума "Волга-Янцзы" приветствовал"Самарская область не впервые принимает молодых, энергичных представителей КНР. Я рад, что форум способствует расширению экономических, политических, общественных, научных, образовательных, молодежных связей между нашими странами""У нас есть все для сотрудничества между нашими государствами. У нас есть залог этой дружбы - товарищеский отношения между лидерами наших государств. У наших стран светлое будущее, потому что у нас прекрасная, талантливая, целеустремленная молодежь", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Руководитель Китайской делегацииответил на приветствие:"Рад, что мы смогли приехать в такую красивую Россию, такую замечательную пейзажную Самару! Все - ради нашей дружбы, ради нашего сотрудничества!", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.