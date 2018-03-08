Дмитрий Азаров лично поздравил с праздником самарчанок, гуляющих по улице Ленинградской
8 марта 2018 22:08
606
"Идёшь грустная по Ленинградской, а тут тебе навстречу Дмитрий Азаров с охапкой тюльпанов идет, а потом букетик тебе дарит и желает любви, счастья и побольше улыбок", - делятся впечатлениями очевидцы.
"С Праздником ВАС самые обаятельные и привлекательные, добрые и строгие, талантливые и скромные! С Праздником, дорогие мои землячки", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 марта 2018 22:31
И чем все-таки посыпают наши дороги. Социум
520
8 марта 2018 22:08
Дмитрий Азаров с охапкой тюльпанов вышел на улицу Ленинградскую и поздравил самарчанок с праздником. Социум
605
8 марта 2018 21:37
728 мужчин выстроились в поздравительную открытку на самой большой «восьмерке» в России - Чкаловской лестнице! Социум
504
Здравоохранение
9 марта 2018 09:24
Это является результатом снижения уровня гормона эстрогена. Здравоохранение
79
8 марта 2018 11:06
В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 23,9%. Здравоохранение
300
7 марта 2018 22:30
Команда медиков готова оказать помощь спортсменам и зрителям по стандартам FIFA. Здравоохранение
411
Новости медицины
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
256
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
268
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
543
Туризм
8 марта 2018 12:31
Отклонение от маршрута считается административным правонарушением и ведет к наложению штрафа. Туризм
360
8 марта 2018 09:40
Многие что любят проводить лето на даче или в деревне. Туризм
398
6 марта 2018 13:38Как можно без лишних проблем отдохнуть?
Самое важное в жизни – научиться не только работать, но также и качественно отдыхать. Туризм
76
Образование
7 марта 2018 14:47
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече. Образование
243
7 марта 2018 12:44
Тотальный диктант состоится 14 апреля уже в 15-й раз. Образование
274
7 марта 2018 09:45
Тема хакатона – создание инструментов взаимодействия города и жителей. Образование
231
Культура
7 марта 2018 10:29
Там же проведут мастер-классы для детей по изготовлению подарков мамам и бабушкам. Культура
268
7 марта 2018 09:49
Публике представят премьеру «Не становись чужим» и легендарные «Пять вечеров». Культура
312
6 марта 2018 19:32
Знаменитые актеры представят премьеру по пьесе английского драматурга Г.Пинтера «Не становись чужим» и легендарные «Пять вечеров» А.Володина. Культура
359
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
348
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
691
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
677
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
622
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
570
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1166
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
768
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
838
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2192
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1446
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
749
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3903
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2250
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2687
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2594
Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»