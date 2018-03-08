Дмитрий Азаров лично поздравил с праздником самарчанок, гуляющих по улице Ленинградской

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"Идёшь грустная по Ленинградской, а тут тебе навстречу Дмитрий Азаров с охапкой тюльпанов идет, а потом букетик тебе дарит и желает любви, счастья и побольше улыбок", - делятся впечатлениями очевидцы."С Праздником ВАС самые обаятельные и привлекательные, добрые и строгие, талантливые и скромные! С Праздником, дорогие мои землячки", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.