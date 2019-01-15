Дмитрий Азаров исполнил новогоднюю мечту «ребенка-бабочки» из Тольятти
15 января 2019 19:33
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Заветное желание Киры исполнилось 11 и 12 января: девочка побывала в легендарном цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре и в Московском океанариуме.
Кира написала письмо Деду Морозу, благодаря фонду "Личное участие" оно попало на Кремлевскую "Ёлку желаний". В конце прошлого года перед заседанием Госсовета в Москве главы регионов участвовали в благотворительной акции. Эстафету добра принял и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он выбрал на елке несколько шаров с детскими мечтами. Один из них принадлежал маленькой Кире.
О том, что Черновы поедут в Москву, они узнали по телефону от самого главы региона. Когда они возвращались из гостей, раздался телефонный звонок, который стал главным подарком на Новый год для этой дружной семьи.
- Благодаря губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу, мечта Киры исполнена. Впечатления просто супер! После цирка мы еще получили подарок и ездили на Красную площадь всей семьей. В поездке все для нас было сделано идеально: хороший отель, питание, передвижение по Москве - все было предусмотрено. Мы довольны и счастливы, - рассказала мама девочки Ирина.
Сама Кира осталась под большим впечатлением от выступающих в цирке артистов, а в океанариуме из всех обитателей ей больше всего понравилась огромная белуха.
Фото: vkonline.ru
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