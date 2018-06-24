Дмитрий Азаров и посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин прогулялись по историческому центру Самары
24 июня 2018 20:24
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Проект "Модерн в облаках" создан художниками, журналистами, градозащитниками, IT-специалистами.
Дмитрий Азаров поблагодарил команду за реализацию уникальной для Самары и всей страны идеи.
"Модерн в облаках" призван помочь жителям и гостям ЧМ20-18 познакомится с шедеврами архитектуры.
"В Самаре уникальное наследие, которого нет нигде. Авторы проекта "Модерн в облаках" объединены идеей сохранения исторического облика города. Эти шары - как облака, они символизируют душу зданий. А это - большая самарская душа, наполненная жизнью. Спасибо команде за идею",- рассказал Дмитрий Азаров.
Глава региона и посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин прогулялись по историческому центру и пообщались с болельщиками ЧМ-2018.
"Я давно не был в Самаре. Город стал красивым, сильно изменился. Наследие сохраняется, значит, самарцы думают о будущем, не забывая прошлое", - отметил посол, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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