Дмитрий Азаров и гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров встретились с коллективом РКЦ "Прогресс"

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Открывая встречу,подчеркнул - предприятие является одним из ведущих и наиболее стабильных в отрасли, а его достижения вызывают заслуженное уважение на федеральном уровне. Глава «Роскосмоса» обозначил и стратегические планы по дальнейшей работе предприятия, обеспечения производства государственными заказами.«Перед РКЦ «Прогресс» стоят большие задачи, в том числе по ракете «Союз-5» и разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Большая часть работы будет проводится именно в Самаре», - заявил Игорь Комаров. В краткосрочной перспективе у предприятия также серьезные планы: 6 марта пуск на космодроме Куру во Французской Гвиане, запуск по пилотируемой программе 21 марта и работа по программе министерства обороны.Глава «Роскосмоса» также развеял слухи о возможном объединении РКЦ с другими предприятиями отрасли, которые в последнее время волновали коллектив. Игорь Комаров заверил коллектив, что таких планов никогда не было и нет. «Это из области анекдотов, РКЦ «Прогресс» - это ведущее предприятие отрасли, которое будет выполнять указ Президента по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Роскосмос возлагает серьезные надежды на коллектив предприятия. Ни о каком объединении речи не идет», - подчеркнул Игорь Комаров.выразил благодарность Игорю Комарову за визит на предприятие и его личное участие в судьбе флагмана ракетостроения. «Визит Игоря Анатольевича подчеркивает статус РКЦ «Прогресс» как ведущего предприятия космической отрасли всей страны. Госкорпорация будет уделять самое пристальное внимание ко всем процессам, происходящим на предприятии, обеспечивать дальнейшую его загрузку заказами, оказывать поддержку коллективу», - отметил глава региона.Совет директоров предприятия принял решение назначить врио гендиректора предприятия, занимающего должность первого заместителя гендиректора - генерального конструктора. Игорь Комаров отметил, что постоянную замену гендиректору, отстраненному от должности, в Роскосмосе не искали. «Равиль Ахметов должен обеспечить бесперебойную работу и дальнейшее развитие предприятия. Роскосмос будет в постоянном режиме взаимодействовать с РКЦ», - резюмировал Игорь Комаров.Встреча с коллективом проходила в режиме живого диалога, в ходе которого работники предприятия могли задать все интересующие их вопросы, а также высказать свою точку зрения о ситуации на предприятии. Коллектив РКЦ заверил руководство региона и госкорпорации в том, что предприятие продолжит стабильно и качественно выполнять поставленные задачи. «РКЦ «Прогресс» всегда отличалось очень слаженной и надежной работой», - поблагодарил коллектив Игорь Комаров.Дмитрий Азаров подчеркнул, что РКЦ «Прогресс» находится в зоне постоянного внимания региональных властей. «Мы находимся в постоянной коммуникации как с руководством предприятия, так и профсоюзным комитетом РКЦ. Создадим все условия, чтобы предприятие и коллектив чувствовали поддержку властей всех уровней, и региональной власти в первую очередь», - заявил Глава региона.Со своей стороны область делает все необходимое для успешной работы коллектива. В том числе, по устройству детей в детские сады, мерам социальной поддержки, оказанию медицинской помощи. «По каждому обращению, поступившему от сотрудников предприятия, будут приняты конкретные действия», - резюмировал Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.