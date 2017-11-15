Дмитрий Азаров и Олег Добродеев открыли новую студию ГТРК «Самара»
15 ноября 2017 20:45
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В первую очередь Дмитрий Азаров поблагодарил Олега Добродеева за оказанное внимание к региону.
«ГТРК «Самара» – это ключевой и надежный партнер в работе Правительства Самарской области. По уровню покрытия и интереса со стороны зрителей у канала в области равных нет, они у нас номер один. И мы рассчитываем, что это партнерство будет только укрепляться», – обратился к гостям Дмитрий Азаров.
Также врио Губернатора отметил, что такие возможности, как у ГТРК «Самара», есть далеко не во всех регионах.
«Я много проехал регионов по разным направлениям своей деятельности. В каждом региональном ГТРК работает профессиональная команда, это сотрудники, которые живо интересуются проблемами людей. Но такие возможности, которые созданы у нас для коллектива ГТРК, можно увидеть далеко не везде. Все это было бы невозможно без вашей поддержки, профессионализма и настойчивости», – обратился глава региона к Олегу Добродееву.
Со своей стороны Олег Добродеев подтвердил, что ГТРК «Самара» – одна из лучших компаний в составе ВГТРК.
«Это одна из самых успешных компаний, с очень высокими рейтингами. Об этом говорит тот факт, что ГТРК «Самара» имеет временные отрезки со всех СМИ ВГТРК - Россия1, Россия 24, Россия-Культура, Радио России, Вести ФМ, радио Маяк. И это 100%-е покрытие территории Самарской области», – сказал Олег Добродеев.
Также он отметил, что в успехе ГТРК «Самара» есть вклад Дмитрия Азарова. «От своих коллег и журналистов, я знаю, что, когда вы работали главой города, вы дали много добрых советов и вложили свои усилия в развитие компании. И это действительно очень яркий и хороший пример успешного сотрудничества. Огромное вам за это спасибо», – обратился Олег Добродеев к Дмитрию Азарову.
В завершение встречи глава региона отметил: «Помогать хочется тому, кто и сам много делает. И ваши слова накладывают на нас очень серьезную ответственность. Впереди перед нами стоят совместные задачи, и я уверен, что мы их вместе решим на благо региона и Российской Федерации».
Затем участники встречи отправились на презентацию студии ГТРК «Самара».
С момента появления первых планов до окончательной реализации проекта прошел почти год, за это время полностью была заменена техническая начинка студии, установлены новые мультимедийные декорации, длина которых составляет 66 м. Теперь студия ГТРК «Самара» полностью соответствует федеральному уровню. Подобные проекты, помимо Москвы и Петербурга, реализованы только в Казани и Сочи.
«ГТРК «Самара» – действительно лучшая региональная телекомпания холдинга ВГТРК практически по всем показателям», – поздравляя коллег, подчеркнул Олег Добродеев. Руководитель ВГТРК добавил, что открытие обновленной студии – праздник не только для сотрудников, но и всех жителей. Олег Добродеев выразил слова благодарности Дмитрию Азарову за плодотворное сотрудничество с телекомпанией.
«Мы всегда ощущали вашу поддержку и в регионе, и в Москве», – сказал Олег Добродеев. Рифат Сабитов заметил, что услышать высокую оценку проделанной работы от генерального директора ВГТРК «дорогого стоит».
Дмитрий Азаров в своем приветственном слове заметил, что новая студия является не только символом телекомпании, но и, отчасти, символом Самарской области.
«Каждый человек, включая вечером телевизор, сможет увидеть то будущее, о котором так много говорим и к которому стремимся, и в сознание людей будет проникать тот факт, что будущее уже наступило», – подчеркнул глава региона. Он добавил, что это событие – пример для многих предприятий, когда компания не только строит планы, но и успешно претворяет в жизнь задуманное.
«Талантливый и ответственный коллектив ГТРК «Самара» вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие региона. Здесь трудятся профессиональные люди, которые уважают свой труд и уважают телезрителя», – сказал Дмитрий Азаров.
Елена Крылова в ответном слове поблагодарила Олега Добродеева за создание в регионах системы непрерывного развития и Дмитрия Азарова за участие во всех крупных проектах телекомпании. «Я уверена, что у нас впереди много больших проектов и побед. Впереди год больших свершений – это большой политический сезон, проведение Чемпионата мира по футболу, 60 лет Куйбышевскому телевидению», – сказала Елена Крылова.
Завершилась торжественная церемония записью первого интервью Дмитрия Азарова в обновленной студии. Руководитель области, в частности, заметил, что новости, даже не всегда приятные для власти, позволяют оперативно реагировать на проблемы жителей, сообщает пресс-служба облправительства.
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