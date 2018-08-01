Дмитрий Азаров и Максим Орешкин приняли участие в обсуждении национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса
1 августа 2018 18:05
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Закончить подготовку национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса должны осенью, тем временем в Самаре участники дискуссии обсуждали конкретные меры, которые могут быть направлены на поддержку предпринимательской деятельности. В частности, речь шла о расширении кредитования малого и среднего бизнеса, налоговых льготах, умном контроле и выводе бизнеса из тени.
Для того, чтобы у региональных властей была возможность в оперативном режиме следить за "самочувствием" бизнеса на территории, эксперты предлагают разработать четкую систему статистических данных. В идеале — это хранение всего массива данных о предприятии на облачных сервисах, откуда представители различных государственных органов в режиме он-лайн смогут брать интересующую их информацию. При этом предприятия освобождаются от сдачи какой бы то ни было отчетности.
Важный вопрос затронул Дмитрий Азаров. По его мнению, в Самарской области имеются серьезные резервы для развития малого и среднего предпринимательства в части за счет вывода бизнеса из тени. Так, согласно статистике, в регионе 28% трудоспособного населения заняты в теневом секторе экономики.
"С начала года мы системно и жестко начали вести эту работу, поставили муниципалитетам задачу выявлять такие факты. Эти люди мешают тем, кто ведёт бизнес цивилизованно", — подчеркнул Дмитрий Азаров во время дискуссии.
Для того, чтобы исправить ситуацию, убежден глава региона, необходимы жесткая позиция надзорных органов к "черному" бизнесу, системная работа властей, а также активная информационная кампания, которая поможет сформировать негативное отношение к такому способу ведения бизнеса в обществе.
Подводя итоги пленарного совещания, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин поблагодарил Самарскую область за организацию мероприятия.
"Это первое полномасштабное обсуждение национальных проектов, которые готовятся в соответствии с указом президента — по производительности труда и по малому и среднему предпринимательству. Почему была выбрана Самарская область — это понятно. Регион является пилотным субъектом проекта по производительности труда. И здесь очень хорошие показатели по малому и среднему бизнесу. Особенно у новой команды, которая начала активно развивать это направление, А также принимает сейчас активное участие в разработке нового нацпроекта", — заявил Максим Орешкин.
Министр также отметил особую атмосферу, царящую на семинаре: "Идет живое обсуждение. Очень важно, чтобы информация распространялась не только по вертикали — сверху вниз, важны и горизонтальные связи — обмен информацией между регионами, ознакомление с лучшими практиками".
Отдельно министр остановился на обеспечении доступности финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса. "У нас банки не привыкли работать с малыми и средними предприятиями. — отметил Максим Орешкин. — Это работа более сложная, чем, например, выдавать кредиты под залог каких-нибудь зданий. Задача правительства и государства в целом — изменить законодательство, упростив выдачу тех или иных видов кредитов, обеспечить поддержку и субсидирование процентных ставок".
Он сообщил, что сейчас обсуждается расширение программы льготного финансирования малых и средних предприятий по всем каналам — это не только банки, но и биржевые инструменты, микрофинансовые организации и лизинговые компании.
Глава региона Дмитрий Азаров выразил благодарность министру за то, что Самарская область стала местом проведения совещания по двум важнейшим национальным проектам: "Максим Станиславович, я рассчитываю, что вашему примеру последуют и другие министерства федерального правительства".
Дмитрий Азаров подчеркнул также важность формата совещания — живое общение, дискуссия, содержательное обсуждение инициатив регионов, а не просто подача информации министерством: "По-моему, только так, объединив усилия федерального правительства и региональных управленческих команд, мы сможем создать по-настоящему приоритетные проекты".
Кроме того, Дмитрий Азаров обратил внимание на такое преимущество данного совещания, как возможность для регионов обмениваться лучшими практиками. И речь идет не только об экономике: "Мы лучший опыт в каждой сфере должны брать на вооружение. Нам не нужно изобретать велосипед. Не нужно стесняться учиться у других регионов, которые в том или ином направлении достигли заметных результатов".
Дмитрий Азаров рассказал, что управленческие команды муниципалитетов Самарской области уже побывали в целом ряде субъектов Российской Федерации: "Совсем недавно были в Кировской области по линии минздрава. Заметьте, Кировская область — не самый богатый регион, но есть успешные практики по первичному звену, организации системы управления здравоохранением, которые следует брать на вооружение".
Также самарские специалисты посетили Ростовскую и Рязанскую области. "Мы везде берем лучшее, что есть. И, конечно, готовы поделиться и своим опытом. Один из примеров, о котором Максим Станиславович говорил — мы поделимся коллегами из других регионов своими достижениями как раз в реализации проекта по повышению производительности труда", — сказал глава региона, передает Волга Ньюс.
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