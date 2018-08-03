Дмитрий Азаров и Игорь Паньшин пообщались с молодыми инноваторами ПФО, представившими свои конкретные разработки

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Глава регионаи заместитель полномочного представителя президента в ПФОпообщались с молодыми инноваторами ПФО, которые представили свои конкретные технические разработки.Самарский технический университет представил на форуме автономный аппарат - подводную лодку для исследования водоемов.Пока он подходит для небольших озер и речушек – аккумулятор рассчитан на 1,5 часа работы. Но в дальнейшем опытный образец будет усовершенствован.Аппарат для опреснения воды и беспилотный летательный аппарат продемонстрировал Самарский университет, студенты из Татарстана представили макет инновационного тренажера для летчиков и космонавтов, радиоуправляемого робота-пожарного – Саратовский госуниверситет.Краеведческую мастерскую «Вместе» (онлайн и оффлайн экскурсии для незрячих и маломобильных детей) показали башкирские специалисты.Дмитрий Азаров предложил использовать разработку в Самарской детской картинной галерее, где есть специальная программа по восприятию живописи для незрячих, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.